La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la línea de la DEA denunciando injerencia y exigió acciones internas en Estados Unidos contra el fentanilo, recibiendo respaldo del Gabinete de Seguridad federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró públicamente que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) cometió una clara injerencia al habilitar una línea de contacto para recibir denuncias contra el Cártel de Sinaloa y sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con dicha organización criminal.

En su conferencia de prensa, la mandataria cuestionó con ironía cómo reaccionaría el gobierno de Donald Trump si México implementara una medida similar para recibir reportes sobre la corrupción en aquel país. Sheinbaum Pardo sostuvo que es evidente se trata de una intervención que vulnera la soberanía al dirigir canales de comunicación directamente a la población extranjera.

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Detalles de la Línea y Denuncias de la DEA

Las líneas de denuncia presentadas para Sinaloa incluyen los servicios de mensajería WhatsApp y Signal bajo el número +1-858-298-5670. Adicionalmente, se facilitó un ID de Threema identificado como PTJ4HS3J, así como una dirección de correo electrónico para la línea de denuncias MFSinaloaTipLine@dea.gov para captar información relevante.

La Presidenta exigió que la DEA se concentre en cumplir sus tareas dentro del territorio estadounidense, donde combaten la venta ilegal de fentanilo, una droga que ha sumido a esa nación en una crisis de adicción sin precedentes. Señaló informes que indican agentes de la agencia han ignorado el desmantelamiento de redes comerciales de droga dentro de EU.

Sheinbaum Pardo reveló además que el personal de la DEA se coludió para permitir el ingreso de miles de pastillas de fentanilo a su país, un hecho que calificó como un Rápido y furioso de fentanilo. Comparó esta situación con el operativo del expresidente Felipe Calderón que fortificó las capacidades de la delincuencia organizada en México.

Posiciones y Críticas a la Actuación en Estados Unidos

La mandataria cuestionó dónde está la acción efectiva de la DEA y planteó interrogantes sobre el tráfico de drogas y la distribución del dinero de la venta de fentanilo ilegal dentro de Estados Unidos. Señaló que el consumo y la distribución tienen raíces profundas en ese territorio que requieren intervención urgente.

México ha emprendido acciones para desmantelar laboratorios de metanfetamina, incautar pastillas y detener a personajes relevantes de la delincuencia organizada que han costado la vida de militares mexicanos. Se cumplió con el envío de más de 90 criminales de alto perfil al norte, bajando los homicidios en prácticamente 50 por ciento.

Sheinbaum Pardo recordó que enviaron 94 delincuentes de Estados Unidos y trabajan diariamente por la paz y seguridad del país. Su pregunta recíproca fue qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos para reducir la violencia y el consumo de drogas ilegales en su propio suelo.

Impacto Real y Respaldos Institucionales

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal manifestó su pleno respaldo a la mandataria y afirmó que México no permitirá acciones unilaterales ni injerencias extranjeras dentro de su territorio. Las autoridades defendieron las atribuciones exclusivas de sus instituciones para investigar actividades delictivas y combatir la corrupción.

Ratificaron su disposición a mantener la colaboración internacional en materia de seguridad, siempre que se ajusten a cuatro principios irrenunciables. Estos incluyen el pleno respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto mutuo y cooperación sin subordinación.

Las dependencias que componen el Gabinete reiteraron los límites bajo los cuales México acepta la participación de otros países en los esfuerzos contra las organizaciones criminales. Subrayaron que cada nación debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate al crimen organizado.

Antecedentes Históricos de Estrategias de Denuncia

Las agencias de seguridad de Estados Unidos acumulan más de dos décadas de convocatorias dirigidas a la población mexicana para obtener información sobre narcotraficantes y colaboradores. Estas campañas incluyen líneas telefónicas, correos electrónicos, plataformas digitales y denuncias anónimas a lo largo del tiempo.

Una revisión de archivos oficiales estadounidenses permitió identificar antecedentes de esta estrategia desde 2003, durante el gobierno de George W Bush. Este contexto histórico demuestra que la práctica de buscar información directamente en el extranjero es recurrente y ha sido utilizada sistemáticamente por más de veinte años.

La Presidenta concluyó que México cuenta con su propia Fiscalía y Secretaría de Seguridad activa para atender denuncias. Por ello, recomendó a la DEA prestar mucha atención a lo que ocurre en su propio lado de la frontera en lugar de intentar intervenciones externas.