La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la iniciativa de la DEA como una injerencia en asuntos internos, exigiendo que EE. UU. priorice la crisis de fentanilo en su propio territorio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó de manera contundente la iniciativa de la Administración de Control de Drogas ( DEA) para establecer una línea de denuncias contra el Cártel de Sinaloa. La mandataria calificó esta medida como una clara y evidente injerencia en los asuntos internos de México, cuestionando la legitimidad de una agencia extranjera para incitar a ciudadanos a reportar presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales.

Declaraciones sobre la injerencia estadounidense

Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó cómo reaccionaría el gobierno de Donald Trump si México implementara medidas similares contra Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo federal ilustró su argumento con una pregunta retórica: imaginen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para denunciar la corrupción en Estados Unidos. Este escenario hipotético subrayó su postura sobre la doble vara de medir utilizada por las autoridades norteamericanas.

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Crítica al desempeño de la DEA local

La Presidenta Señaló que la DEA debe concentrarse en su tarea principal dentro del territorio estadounidense. Su objetivo debería ser combatir la venta ilegal de fentanilo, una droga que ha sumido a ese país en una grave crisis de adicción. Sheinbaum Pardo expuso una nota informativa durante su conferencia matutina, revelando que agentes de la agencia norteamericana no han accionado eficazmente para desmantelar las redes de negocio que mueven esta sustancia en suelo estadounidense.

Escándalo de colusión y "Rápido y Furioso"

La mandataria destacó que el personal de la DEA terminó por coludirse para permitir el ingreso de miles de pastillas de fentanilo a su país. Sheinbaum Pardo calificó este hecho como un "Rápido y furioso de fentanilo", una comparación directa con el operativo montado por el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa para ingresar armamento a México.

Impacto y acción recíproca en México

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en México las propias autoridades actúan para combatir el narcotráfico. Se han emprendido acciones para desmantelar laboratorios de metanfetamina y se han concretado detenciones relevantes. Estas operaciones han costado la vida de militares mexicanos, pero han permitido reducir los homicidios en prácticamente un 50 por ciento y enviar a 94 delincuentes de alto perfil a Estados Unidos.

Recomendación y futuro de la cooperación

La Presidenta recomienda a la DEA prestar mucha atención a lo que ocurre en su propio país. La existencia de una Fiscalía y la Secretaría de Seguridad en México demuestra que existen canales internos para abordar la criminalidad. El mensaje final es claro: deben enfocarse en la frontera del otro lado, donde residen las raíces del problema del consumo y la distribución ilegal.