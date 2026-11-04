Sheinbaum celebra triunfos de candidatos mexicanos en elecciones estadounidenses

La presidenta mexicana destaca el éxito de candidatos de origen mexicano en EE. UU., subrayando la importancia de su participación y la continuidad de la relación bilateral con Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una conferencia de prensa del Palacio Nacional el día 15 de marzo, elogió el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos, señalando el éxito de dos candidatos de ascendencia mexicana.

Destacados candidatos de origen mexicano

Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que el triunfo de James Talarico en la gubernatura de Texas y Xavier Becerra en la de California representa un reconocimiento a los ciudadanos de origen mexicano que forman parte del electorado norteamericano.

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Ambos candidatos tienen al menos un progenitor nacido en México, lo que, según la presidenta, fortalece su vínculo con las comunidades mexicanas y les proporcionó una base sólida para sus campañas.

Resultado de la contienda en el Congreso

En el Senado y la Cámara de Representantes, los demócratas lograron incrementar su mayoría, un fenómeno que la presidenta interpretó como una "muestra del sentimiento del pueblo estadounidense" hacia la política progresista.

Aunque no se esperaban resultados distintos en la votación, la Presidenta recordó que su gobierno sigue trabajando para mantener una relación de cooperación sin subordinación con Estados Unidos.

Posicionamiento de la política mexicana frente a EE. UU.

De parte de la administración, reafirmó la intención de continuar negociaciones comerciales y de seguridad, garantizando la "integridad territorial" y la "soberanía" de México.

Se señaló que el diálogo respecto a temas comerciales "continúan como normalmente han venido haciendo" y que el futuro se basará en los acuerdos vigentes con Washington.

Impacto y próximos pasos

El reconocimiento público de la presidenta favorece a la comunidad mexicana en EE. UU., consolidando una imagen de inclusión y respeto mutuo.

Mientras tanto, las autoridades en México se preparan para avanzar en los lineamientos comerciales y de seguridad ya establecidos, manteniendo el diálogo abierto con sus homólogos norteamericanos.