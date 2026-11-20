La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la Ciudad de México tras participar en la cumbre APEC 2026 en China, preparándose para el desfile del 116 aniversario de la Revolución.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó oficialmente a la Ciudad de México tras finalizar su gira de trabajo en la República Popular de China. La jefa del Ejecutivo Federal concluyó su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, un encuentro de alto nivel que congregó a representantes de 21 economías de la región para abordar temas de integración y desarrollo.

Regreso de Sheinbaum desde Shenzhen tras la cumbre APEC

Claudia Sheinbaum Pardo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo del vuelo comercial CZ8031, el cual partió sin escalas desde Shenzhen, China. En sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía junto a la tripulación del avión y expresó su gratitud por el apoyo recibido durante el trayecto, confirmando así su llegada a la capital mexicana tras una agenda intensiva en territorio asiático.

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Agenda de negocios y diplomacia en el Foro APEC 2026

El viaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Shenzhen incluyó una serie de actividades estratégicas diseñadas para fortalecer los lazos bilaterales entre México y los países de Asia-Pacífico. Durante su estancia en China, la titular del Ejecutivo Federal mantuvo reuniones bilaterales y se reunió con empresarios de la zona, enfocándose en ampliar las relaciones comerciales, económicas y de cooperación que benefician a ambas naciones en el contexto de la cumbre APEC 2026.

Cronograma de actividades cívicas y militares inminentes

Inmediatamente después de su regreso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene programadas actividades de alto perfil para el viernes 20 de noviembre. A las 10:00 horas, encabezará el Desfile Cívico Militar en Plaza de la Constitución para conmemorar el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana. Este evento constituye el siguiente paso en su agenda oficial tras completar los compromisos internacionales en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.