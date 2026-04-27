La Presidenta Sheinbaum Pardo condenó el ataque contra Donald Trump, reafirmando el compromiso de México con la democracia y la paz. Además, anunció acuerdos con bancos para reducir comisiones en gasolina y se informó sobre el trágico final del rescate en la mina Santa Fe.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enérgicamente el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump , enfatizando que la democracia es el único camino válido para resolver las diferencias y controversias.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó que México fue el primer país en expresar su solidaridad con Trump y su esposa, tras el incidente, reafirmando el compromiso de México con la paz y la estabilidad regional. La mandataria subrayó la importancia de rechazar cualquier forma de violencia, especialmente la violencia política, como medio para abordar problemas o desacuerdos.

La respuesta inmediata de México, según Sheinbaum, refleja la postura firme del país en contra de la violencia y su apoyo a los principios democráticos. Señaló que el gobierno mexicano emitió un mensaje de solidaridad tan pronto como se tuvo conocimiento de la salud del expresidente Trump y su esposa, condenando el acto violento y deseando una pronta recuperación.

La Presidenta enfatizó que la violencia nunca es la solución y que el diálogo y el respeto mutuo son esenciales para construir sociedades más justas y pacíficas. Este posicionamiento reafirma el compromiso de México con el derecho internacional y la promoción de la paz a nivel global.

La condena del atentado contra Trump se suma a la preocupación generalizada por el aumento de la polarización política y la radicalización en diversos países, lo que exige una respuesta firme y unificada por parte de la comunidad internacional. El gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Sheinbaum, se ha mostrado proactivo en la defensa de los valores democráticos y en la promoción del diálogo como herramienta para la resolución de conflictos.

La Presidenta también aprovechó la ocasión para recordar la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y de garantizar el estado de derecho, como pilares fundamentales para prevenir la violencia y promover la estabilidad social. La solidaridad expresada con Trump no implica, en ningún caso, una adhesión a sus políticas o ideologías, sino un rechazo absoluto a la violencia como medio para alcanzar fines políticos.

México, como país comprometido con la paz y la justicia, considera que la violencia es inaceptable en cualquier circunstancia y que el diálogo y la negociación son las únicas vías para construir un futuro mejor para todos. La respuesta del gobierno mexicano ha sido ampliamente elogiada por la comunidad internacional, que ha reconocido el liderazgo de Sheinbaum en la defensa de los valores democráticos y en la promoción de la paz.

La Presidenta reafirmó que México seguirá trabajando en estrecha colaboración con otros países para combatir la violencia y promover la estabilidad regional y global. Además de la condena al atentado, la Presidenta Sheinbaum anunció un acuerdo alcanzado con diversas instituciones bancarias para reducir las comisiones aplicadas en el pago de gasolina, buscando así aliviar la carga económica de los ciudadanos.

Este acuerdo forma parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno para combatir la inflación y proteger el poder adquisitivo de la población. La reducción de las comisiones en el pago de gasolina se espera que tenga un impacto positivo en la economía familiar, permitiendo a los ciudadanos ahorrar dinero en sus gastos diarios.

La Presidenta también informó sobre la asignación de un día libre a los diputados de Morena, acompañado de un gasto de 2.5 millones de pesos sin comprobantes, lo que ha generado controversia y críticas por parte de la oposición. Este tema ha sido objeto de debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, con llamados a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Finalmente, se confirmó el hallazgo sin vida del cuarto minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa, poniendo fin a las labores de rescate. Este trágico desenlace ha generado consternación y luto en la comunidad minera y en todo el país. Las autoridades han expresado sus condolencias a las familias de los mineros fallecidos y han prometido investigar las causas del accidente para evitar que se repita en el futuro





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