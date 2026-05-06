Sheinbaum condena la postura de Isabel Díaz Ayuso y critica la alianza de la derecha internacional en México

La mandataria mexicana manifestó su rechazo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre Hernán Cortés y los programas sociales, calificando de equivocada la estrategia de la oposición.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , ha expresado una fuerte crítica hacia la postura ideológica y las actividades recientes de Isabel Díaz Ayuso , quien se desempeña como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante una de sus intervenciones matutinas, la mandataria mexicana puso el foco en el discurso de la política española, señalándola como una representante radical de la derecha en España. El núcleo del conflicto reside en las declaraciones de Ayuso respecto a los programas de bienestar social implementados en México. Según Sheinbaum, Ayuso ha cuestionado la entrega de apoyos económicos directos a las personas en situación de vulnerabilidad, sugiriendo que regalar dinero no es la vía correcta.

Para la presidenta de México, este pensamiento refleja una visión insensible y desactualizada de la realidad social, donde se ignora la importancia de los pisos mínimos de bienestar para combatir la pobreza estructural. Otro punto crítico en el enfrentamiento es la defensa abierta que Isabel Díaz Ayuso ha hecho sobre la figura de Hernán Cortés. La mandataria mexicana cuestionó profundamente la posibilidad de reconocer o reivindicar al conquistador español en el México contemporáneo.

Sheinbaum fue tajante al afirmar que cualquier persona o grupo político que intente rescatar la imagen de Cortés está destinado al fracaso y a la derrota política. Esta postura se fundamenta en una visión histórica que prioriza la memoria de los pueblos originarios y el rechazo a las narrativas coloniales que justifican la conquista.

Para la administración actual, el intento de rehabilitar la figura del conquistador es un anacronismo que choca frontalmente con la identidad nacional y la sensibilidad del pueblo mexicano, quien ve en tales gestos una falta de respeto a su pasado y a su soberanía cultural. Más allá del debate ideológico y cultural, Claudia Sheinbaum analizó el trasfondo político de la visita de Ayuso al país.

Aunque reconoció que México es una nación libre y que cualquier persona, independientemente de sus ideas, tiene el derecho fundamental de visitar el territorio y expresarse, subrayó que esto no exime a la visitante de ser sometida al debate público. La presidenta manifestó su preocupación por las reuniones sostenidas por la política española con diversos gobernadores, alcaldes y figuras de la oposición mexicana.

Según Sheinbaum, el hecho de que integrantes de la derecha mexicana presuman fotografías y encuentros con Ayuso revela una alineación ideológica peligrosa. La mandataria señaló que existe una alianza entre lo que ella denomina la derecha internacional y la derecha mexicana, la cual busca utilizar figuras externas para intentar obtener una legitimidad interna que, a su juicio, no poseen.

Finalmente, la presidenta advirtió que el uso del injerencismo extranjero es una estrategia equivocada y obsoleta. Criticó la idea de que el apoyo de una figura política española pueda otorgar validez a un proyecto político en México, especialmente uno que comparte la visión de que la pobreza es consecuencia de la falta de trabajo y no de fallas sistémicas.

Sheinbaum enfatizó que en el país existen actualmente dos proyectos de nación contrapuestos: uno basado en la justicia social y la transformación, y otro vinculado a los intereses de la derecha. Al mencionar la cancelación de homenajes a Hernán Cortés, destacó que incluso la oposición ha tenido que retroceder en ciertos aspectos por temor a perder el apoyo electoral, lo que demuestra que la sociedad mexicana rechaza activamente las posturas colonialistas.

Para la jefa del Ejecutivo, quienes creen que el respaldo externo puede sustituir la conexión real con las necesidades del pueblo están profundamente trasnochados y ya han sido derrotados por la voluntad popular





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