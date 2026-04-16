Sheinbaum confirma leve alza en tortilla y anuncia medidas; asegura que inflación está contenida

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció un ligero aumento en el precio de la tortilla y anunció que el gobierno intervendrá para evitar incrementos injustificados, mientras afirmó que la inflación general se mantiene controlada. Profeco reporta un alza mínima de cinco centavos en el kilogramo de tortilla en autoservicios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció un leve repunte en el costo de la tortilla, pero enfatizó que el Gobierno federal ya está tomando medidas para prevenir alzas injustificadas en este alimento esencial. Durante su habitual conferencia matutina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), Iván Escalante, informó que el precio promedio del kilogramo de tortilla en tiendas de autoservicio se sitúa en 13.

96 pesos, lo que representa un incremento de cinco centavos en comparación con marzo, cuando se registraba en 13.91 pesos. La Mandataria confirmó esta situación: En el caso de la tortilla, particularmente en tortillerías, ha habido un ligero aumento, como ustedes lo han visto. Sheinbaum subrayó que este incremento no se alinea con la tendencia del principal insumo, el maíz, cuyos precios se encuentran en niveles históricamente bajos. Ante esta discrepancia, la Presidenta cuestionó: El grano de maíz, los niveles más bajos de la historia, ¿porque están aumentando el precio? El funcionario de Profeco detalló que la variación observada se mantiene dentro de márgenes mínimos y ha mostrado estabilidad a lo largo del año. El reporte semanal de la Profeco indica que el precio ha fluctuado entre 13.91 y 13.96 pesos en las últimas semanas, con una variación mínima del 0.4 por ciento. Para abordar esta problemática, la Presidenta Sheinbaum anunció reuniones estratégicas con representantes de las harineras, nixtamalizadores, tortillerías y cadenas de autoservicio. El objetivo es analizar a fondo los costos en toda la cadena de producción y distribución para evitar aumentos que no estén respaldados por la realidad del mercado. En sus propias palabras: Nos estamos reuniendo con las harineras, con nixtamalizadores, y con las tortillerías y las tiendas de autoservicio, porque el grano de maíz está en los niveles más bajos de la historia. Además, la Jefa del Ejecutivo advirtió sobre una vigilancia estricta a los comercializadores, argumentando que no existe justificación válida para trasladar incrementos al precio final que paga el consumidor. Concluyó al respecto: Se está vigilando permanentemente las tiendas de autoservicio, porque no tendría razón de este incremento. Una reunión clave para discutir el precio de la tortilla y la meta de mantener la canasta básica en 910 pesos, a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), se llevará a cabo esta tarde en Palacio Nacional. En otro orden de ideas, la Presidenta Sheinbaum aseguró categóricamente que la inflación se mantiene bajo control, a pesar de las fluctuaciones en los precios de los combustibles derivadas de la coyuntura internacional en Medio Oriente. Reiteró su postura: De todas maneras, la inflación está contenida. Es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años o 26 años. Sheinbaum recordó que, para contrarrestar la tendencia inflacionaria observada entre 2025 y 2026, el Gobierno llegó a acuerdos con empresarios gasolineros. Explicó la estrategia implementada el año pasado: Lo hicimos el año pasado y eso ayudó a contener la inflación para que no suba el precio de la gasolina magna, apoyando para reducir impuestos, es decir, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel ahora, para que no se incrementen tanto los precios. Detalló el impacto de estas acciones: El diésel debería estar alrededor de 35 pesos si no hubiéramos hecho lo que hicimos, y la gasolina magna sobre 31, 32 pesos debería de estar si no hubiéramos intervenido para disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas y que no se cobre al consumidor. En paralelo, se están fortaleciendo las negociaciones con otros actores del mercado, incluyendo tiendas de autoservicio y algunos mercados locales, con el fin de asegurar la estabilidad de precios dentro del Pacic. Asimismo, respecto a las alzas en el precio de productos como el jitomate, la papa y el tomate, la Mandataria informó que se están impulsando acuerdos directos entre productores y comercializadores para evitar intermediaciones que eleven desmedidamente el costo para el consumidor final. El objetivo es que los agricultores puedan obtener un mejor precio por sus productos y, al mismo tiempo, que los ciudadanos accedan a ellos a costos más razonables. La coordinación entre los distintos eslabones de la cadena de suministro es fundamental para alcanzar estos objetivos y garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios justos para todas las familias mexicanas





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