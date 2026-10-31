Sheinbaum conmemora 40 años del CEU y anuncia expansión de matrícula universitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum evocó el movimiento estudiantil del CEU y refrendó el compromiso de duplicar la matrícula de la Universidad Rosario Castellanos en Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el aniversario 40 del Consejo Estudiantil Universitario desde Tecozautla, Hidalgo, durante la inauguración de un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos. En este acto, la mandataria rememoró su participación en esa organización estudiantil histórica y refrendó el compromiso de su gobierno con la expansión del acceso educativo para los jóvenes mexicanos.

Historia del Consejo Estudiantil Universitario

Claudia Sheinbaum evocó el pasado histórico al recordar que hace cuatro décadas se fundó el Consejo Estudiantil Universitario como respuesta a las reformas impulsadas por el entonces rector Jorge Carpizo. Estas medidas, conocidas como Fortalezas y debilidades de la UNAM, buscaban elevar las cuotas de inscripción y eliminar el pase automático a licenciatura, lo que generó una fuerte indignación en la comunidad estudiantil.

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La presidenta detalló que, a los 24 años de edad, se incorporó a este grupo estudiantil convencida de que la educación no debe ser un privilegio exclusivo. Durante su etapa universitaria en la preparatoria del CCH Sur y posteriormente en la carrera de Física, fue testigo de los intentos por cobrar servicios y limitar las vueltas de exámenes extraordinarios.

El movimiento estudiantil logró organizar un megaparo laboral de 20 días en todos los planteles de la UNAM. Esta acción colectiva permitió frenar las medidas impulsadas por Carpizo y consolidó la convicción de que la universidad pública no puede convertirse en mercancía accesible solo para quienes tienen recursos económicos.

Expansión de la Universidad Rosario Castellanos

En el marco del evento en Hidalgo, Sheinbaum anunció que su gobierno mantendrá la política de expansión de la Universidad Rosario Castellanos con la meta de duplicar la matrícula actual durante el periodo sexenal. Hasta el momento, esta institución educativa cuenta con 120,000 estudiantes inscritos distribuidos en tres modalidades diferenciadas de estudio.

Las modalidades disponibles para la población estudiantil son presencial, semipresencial y a distancia. Este enfoque permite atender a una gran cantidad de jóvenes en diferentes contextos geográficos y situaciones laborales, facilitando el acceso a niveles superiores de formación académica sin barreras económicas significativas.

La construcción de nuevas sedes, como la inaugurada en Tecozautla, representa una estrategia clara para descentralizar la oferta educativa. Al llevar la universidad a municipios que anteriormente carecían de infraestructura de este tipo, se busca garantizar que los derechos educativos sean una realidad tangible para las poblaciones más alejadas de los grandes centros urbanos.

Compromiso con la educación pública gratuita

La mandataria subrayó que su administración trabaja diariamente para evitar la privatización de la educación, a diferencia de gobiernos anteriores que promovieron modelos neoliberales perjudiciales para la comunidad. Su liderazgo en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya demostró esta vocación al priorizar la creación de una universidad que no cobrara cuotas y acercara la educación a todos y todas.

Hoy, desde la Presidencia, Sheinbaum afirma que se están construyendo más preparatorias y más universidades públicas y gratuitas para las y los jóvenes del país. Este legado se fundamenta en la lucha histórica por defender el derecho inalienable de la educación como un servicio público esencial y no como un bien de consumo.

El evento marcó un punto de encuentro entre la memoria histórica del activismo estudiantil y la política educativa actual. Al recordar que la organización fundó el CEU para defender la gratuidad, la presidenta reafirmó que ese espíritu sigue vivo en sus convicciones y acciones de gobierno.

La expansión de la matrícula y la apertura de nuevos campus son medidas concretas para materializar esa promesa. Se busca que la educación de calidad deje de ser un privilegio económico para convertirse en un derecho efectivo y accesible para todas las juventudes de México.