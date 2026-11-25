La presidenta Claudia Sheinbaum esclarece el significado del 25 de noviembre y anuncia la creación de siete centros de justicia para las mujeres y nuevas fiscalías especializadas en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una aclaración contundente durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional. Cuando algunos reporteros le expresaron sus felicitaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mandataria cuestionó inmediatamente el saludo. Preguntó a los periodistas: ¿Por qué felicidades?, ante la respuesta de que era el día de la Mujer, Sheinbaum insistió en que la fecha tiene un propósito conmemorativo distinto.

Sheinbaum define el significado del 25N

Claudia Sheinbaum aclaró que el 25 de noviembre no es el Día de la Mujer, sino una fecha internacional dedicada a la lucha contra la violencia. Explicó que incluso si se considerara una celebración femenina, no sería una jornada adecuada para felicitar, dado el origen del día. La presidenta recordó que esta fecha marca la lucha por la eliminación de la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo.

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La mandataria aprovechó la oportunidad para presentar un balance detallado de las acciones que su gobierno ha implementado. Estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en México. Además, Sheinbaum adelantó que durante los próximos 16 días se darán a conocer iniciativas específicas para fortalecer la protección femenina.

Reformas y siete nuevos centros de justicia

Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de las Mujeres, profundizó en el origen histórico de esta conmemoración. Explicó que la fecha recuerda el asesinato de las hermanas activistas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960. El primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe adoptó esta fecha en Bogotá en 1981. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaró Día Internacional en 1999.

Como parte de las acciones previstas, la secretaria de las Mujeres anunció la inauguración de siete centros de justicia. Estas nuevas instalaciones estarán ubicadas en Zamora, Michoacán; San Quintín, Baja California; Chilapa de Álvarez, Guerrero; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Jojutla, Morelos; y Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Además de los centros físicos, se promoverá que todas las entidades del país cuenten con fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres. La presidenta también mencionó que ya se impulsan reformas constitucionales que elevaron a rango constitucional el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Campaña Hombres por la Transformación

Se presentó la campaña Hombres por la Transformación, una iniciativa donde jóvenes del Conalep asumen compromisos específicos. Los jóvenes se comprometieron a promover y cumplir 12 medidas concretas contra la violencia hacia las mujeres. Entre los compromisos figura el renunciamiento a ejercer cualquier tipo de violencia o complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo.

Esta campaña busca trabajar junto con otros hombres para construir una sociedad igualitaria. El objetivo es cambiar las estructuras culturales que perpetúan la violencia de género desde las edades tempranas. La secretaria de las Mujeres señaló que el color naranja se adoptó como símbolo de un futuro brillante y luminoso, libre de violencia.

ONU Mujeres alerta sobre la crisis global

Eleonora Betancur, representante en México de ONU Mujeres, advirtió que la violencia sigue siendo una violación generalizada de derechos humanos. Informó que alrededor del planeta, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual durante su vida. A nivel global, durante el 2025, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o un familiar.

Betancur González subrayó que detrás de cada cifra hay historias de vida interrumpidas y familias afectadas por la pérdida. No se trata de números aislados, sino de comunidades marcadas por la violencia. La representante de ONU Mujeres afirmó que la violencia no es un asunto privado ni un destino inevitable, pues se puede y debe eliminar.