Sheinbaum critica a Zedillo y defiende la libertad actual en México

Claudia Sheinbaum afirmó que la libertad actual no existía en los años 80 ni 90 y sostuvo que en 1988 hubo fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes 30 de octubre, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, que el momento de libertad que vive México hoy no existía en los años 80 ni en los 90, e insistió en que en 1988 hubo un fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari. La declaración se produjo tras la muerte del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y en respuesta al expresidente Ernesto Zedillo, quien había señalado que en el país se vive una autocracia electoral.

Respuesta a Zedillo y defensa de la democracia

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal cuestionó duramente al expresidente Zedillo. Sostuvo que resulta contradictorio que hable de autocracia cuando, según su versión, negoció con Estados Unidos la llegada de Vicente Fox a la Presidencia en contra de la voluntad popular y formó parte de los fraudes electorales, particularmente del de 1988.

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Sheinbaum Pardo recordó que, aunque Zedillo después se distanció de Salinas de Gortari, fue integrante de su gabinete. También dirigió críticas a intelectuales que hoy cuestionan al gobierno mexicano y a la democracia del país, al considerar que abandonaron a Cárdenas.

La mandataria aseguró que la libertad no existía ni siquiera durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, porque, afirmó, había censura en los medios de comunicación. Según su postura, el actual momento de libertad es resultado de las luchas del pueblo de México.

El fraude de 1988 y la memoria histórica

La presidenta describió 1988 como un año especialmente significativo, marcado por grandes movilizaciones. Explicó que el PRI había ganado todas las elecciones y que se produjo una ruptura interna en contra del neoliberalismo y a favor de la democracia.

De acuerdo con su relato, esa ruptura se convirtió en mayoría en pocos meses y permitió el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien no se le reconoció el triunfo. En su lugar, señaló, se impuso a Salinas de Gortari en contra de la voluntad del pueblo.

Al referirse a la llegada de la llamada cuarta transformación en 2018, Sheinbaum Pardo afirmó que la transición es pacífica por la voluntad del pueblo. Concluyó que es necesario hacer memoria para no cometer errores y mencionó a intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín por haber abandonado, según ella, a Cárdenas.

La SCJN rechaza revisar desalojo de adulto mayor

En otro tema, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar el caso de un adulto mayor que buscaba protección de la justicia para evitar ser desalojado del departamento que renta en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Una mayoría de seis ministros aprobó la propuesta del ministro Arístides Guerrero García de no analizar la sentencia de un Tribunal Colegiado.

El Tribunal Colegiado había negado el amparo al quejoso contra su desalojo de la vivienda que habita desde 2007. La propuesta aprobada consideró que los agravios del recurso de revisión son inoperantes porque parten de premisas inexactas y no combaten la totalidad de las consideraciones del fallo. El pleno, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, dejó firme la sentencia que ordena el desalojo de un adulto mayor de 83 años que no pudo pagar la renta de su departamento.

Voto particular por perspectiva de envejecimiento

El ministro Irving Espinoza Betanzo y las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa plantearon que el pleno revisara el asunto al considerar que existía un tema de fondo. Espinoza Betanzo explicó que el amparo deriva de un contrato de arrendamiento en el que se requirió al adulto mayor la terminación del contrato y la entrega del inmueble en cinco días tras declararse la rescisión.

Ríos González sostuvo que el asunto reviste interés excepcional en materia de derechos humanos, pues exige definir el alcance del deber de juzgar con perspectiva de envejecimiento frente a la desocupación judicial de la vivienda de una persona de 83 años. A su juicio, esa perspectiva no debe limitarse al reconocimiento formal de la vulnerabilidad, sino traducirse en medidas efectivas que eviten que el desalojo comprometa derechos fundamentales como la vivienda.

Esquivel Mossa consideró que los agravios permiten examinar el alcance de las obligaciones judiciales para proteger a una persona adulta mayor frente al riesgo de desamparo derivado de la ejecución de una sentencia de desalojo.