Sheinbaum Cuestiona la Solidez de las Pruebas de EE.UU. Contra Funcionarios Mexicanos

La presidenta Sheinbaum Pardo expresó dudas sobre las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra el Gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, calificándolas de insuficientes según la legislación mexicana. Reafirmó la defensa de la soberanía nacional y el respeto al debido proceso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado serias dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en el caso que involucra a diez ciudadanos mexicanos, incluyendo al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia matutina del 30 de abril, la mandataria exhibió un documento que, según su análisis, se basa en simples hojas de papel con listas aparentemente improvisadas, calificándolas como insuficientes para sustentar las acusaciones formuladas. Sheinbaum enfatizó que, de acuerdo con la legislación mexicana y el sistema penal acusatorio vigente, es indispensable contar con pruebas contundentes para justificar una orden de aprehensión.

Subrayó que el documento presentado por las autoridades estadounidenses, traducido como 'acusación de reemplazo bajo reservas', carece de la robustez probatoria necesaria para cumplir con los estándares legales mexicanos. La presidenta hizo hincapié en que el sistema judicial mexicano ha evolucionado significativamente, alejándose de prácticas pasadas donde las acusaciones podían basarse en meras declaraciones o sospechas. Ahora, la ley exige evidencia sólida y verificable para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los acusados.

Esta postura refleja un firme compromiso con el estado de derecho y la defensa de la presunción de inocencia. Sheinbaum también aclaró que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos únicamente ha solicitado la detención de Rubén Rocha y otros funcionarios y ex funcionarios con el propósito específico de extraditarlos para enfrentar cargos relacionados con delitos de narcotráfico.

Ante preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que existan acusaciones contra otros políticos mexicanos, la presidenta respondió que no han recibido información adicional por parte de la embajada estadounidense más allá de los nombres ya mencionados. Esta declaración busca disipar cualquier especulación sobre una ampliación de la lista de acusados y reafirma la transparencia del gobierno mexicano en su comunicación con las autoridades estadounidenses.

La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero insistió en que la falta de pruebas claras sugiere que las imputaciones del Departamento de Justicia podrían tener motivaciones políticas. Sheinbaum argumentó que es crucial distinguir entre acusaciones basadas en evidencia sólida y aquellas que parecen diseñadas para influir en la opinión pública o desestabilizar la situación política en México.

Esta distinción es fundamental para proteger la integridad del sistema judicial y evitar la instrumentalización de la justicia con fines ajenos al interés público. La presidenta reiteró la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, pero subrayó que esta cooperación debe basarse en el respeto mutuo, la transparencia y el cumplimiento de los principios legales.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo reafirmó la postura firme del gobierno mexicano en defensa de su soberanía y su derecho a tomar decisiones autónomas en asuntos internos. Declaró categóricamente que no se permitirá ninguna forma de intromisión o injerencia por parte de gobiernos extranjeros en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo de México. Enfatizó que la búsqueda de la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional son pilares fundamentales de su administración.

La mandataria concluyó su intervención con un llamado a la unidad nacional y a la defensa de los valores democráticos, instando a todos los mexicanos a permanecer vigilantes ante cualquier intento de socavar la independencia y la integridad del país. La respuesta de la presidenta Sheinbaum a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado un debate público sobre la relación bilateral entre ambos países, la soberanía nacional y la importancia de las pruebas contundentes en los procesos judiciales.

La situación plantea desafíos complejos en materia de cooperación internacional y exige un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de los principios legales. El gobierno mexicano ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos, el debido proceso y la soberanía nacional





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