Sheinbaum defiende el papel de las Fuerzas Armadas en recintos fiscales y destaca el control en aduanas

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma la estrategia de mantener a las Fuerzas Armadas en los recintos fiscales, defendiendo su desempeño y destacando el aumento en la recaudación aduanera como prueba de la lucha contra la corrupción. Subraya el papel clave de la Semar y la importancia de investigar casos individuales sin generalizar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó en su conferencia matutina, celebrada el viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, el tema de la permanencia de las Fuerzas Armadas en los recintos fiscales y la reciente controversia relacionada con casos de huachicol fiscal.

Ante las preguntas sobre la posibilidad de reevaluar esta decisión, particularmente a raíz de incidentes vinculados a la Secretaría de Marina (Semar), la mandataria reiteró su postura de no generalizar ni criminalizar a toda la institución. Sheinbaum Pardo enfatizó que, si bien se investigan y se toman medidas contra cualquier elemento involucrado en actos de corrupción, no se puede juzgar a toda la institución en su conjunto. Destacó la importancia del control implementado y el papel crucial de la Semar en las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS).\La Presidenta subrayó que “hay mucho mayor control” en la actualidad y resaltó el trabajo de la Semar en las ASIPONAS. Reafirmó que las autoridades actúan enérgicamente al detectar cualquier caso de corrupción, sin importar la afiliación del individuo, pero enfatizó la necesidad de distinguir entre casos aislados y una supuesta corrupción generalizada. Citó el aumento significativo en la recaudación aduanera como evidencia del éxito en la lucha contra la corrupción. Según Sheinbaum Pardo, el incremento de 200 mil millones de pesos en la recaudación aduanera durante el último año demuestra que las medidas de control están funcionando y contribuyendo a la disminución de prácticas corruptas. Asimismo, señaló que la propia Semar ha sido proactiva en la denuncia de casos de huachicol fiscal, lo que demuestra un compromiso interno por combatir la corrupción. La postura de la Presidenta refleja la intención de mantener la estrategia actual, aunque con la firmeza de que se investigará a fondo cualquier indicio de ilegalidad. Además, la implementación de controles más estrictos y la colaboración con las ASIPONAS, son considerados esenciales para asegurar la integridad en los recintos fiscales y garantizar la correcta administración de los recursos.\En relación a las acusaciones de corrupción, Sheinbaum Pardo dejó claro que cualquier persona, ya sea civil, militar o naval, involucrada en actos ilícitos será sometida a las investigaciones correspondientes y las sanciones pertinentes. Sin embargo, la Presidenta insiste en que no es correcto extender la culpa a toda una institución, como la Marina, el Ejército o las Fuerzas Armadas en su conjunto. Considera que generalizar es injusto y que se debe evaluar cada caso de manera individual. La estrategia del gobierno se enfoca en fortalecer los controles, promover la transparencia y actuar con firmeza ante cualquier evidencia de corrupción, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la honestidad en la administración pública. La mandataria defendió la gestión de las aduanas y resaltó la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los recintos fiscales, donde las fuerzas armadas tienen una función fundamental





