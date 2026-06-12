Sheinbaum defiende el T-MEC como clave para empleo y precios bajos en la región

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el T-MEC beneficia a los tres países miembros al incrementar inversiones, mantener precios accesibles y generar empleo mediante cadenas de valor integradas, y anunció la participación de Marcelo Ebrard en la segunda ronda de revisión del tratado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reiteró que para los tres países parte del T-MEC resulta beneficioso mantener el tratado comercial, destacando que incrementa las inversiones en México y ayuda a Estados Unidos a reducir precios y a preservar empleos.

Señaló que la integración económica regional permite que la producción se distribuya entre los países, generando empleo mutuo, y que la unión fortalece la capacidad de competir frente a otras regiones, como Asia. Además, anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará en la segunda ronda de revisión del tratado, donde se abordará la reducción de aranceles en la industria automotriz, un sector en el que los precios en Estados Unidos han subido significativamente y donde algunos fabricantes ya disfrutan de ventajas por el uso de partes estadounidenses.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que la postura de México es clara: el T-MEC debe mantenerse porque beneficia a las tres naciones. Explicó que para Estados Unidos, el acuerdo permite acceso a productos a precios accesibles, lo que disminuye el costo de vida de su población, y a la vez impulsa el empleo en ambos lados de la frontera gracias a las cadenas de valor integradas.

Citó el ejemplo automotriz, donde componentes se fabrican en diferentes países, generando puestos de trabajo en cada uno. Asimismo, subrayó que la cooperación trilateral es más efectiva para competir globalmente que la acción individual de un solo país. Respecto a la próxima reunión técnica, la mandataria informó que Marcelo Ebrard viajará la semana entrante para dialogar con representantes de Estados Unidos y Canadá sobre la revisión del capítulo automotriz.

El objetivo es avanzar en la disminución de aranceles, un tema que cobra relevancia ante el encarecimiento de los vehículos en el mercado estadounidense. Sheinbaum reconoció que algunas empresas ya se benefician de descuentos arancelarios por usar partes fabricadas en EE. UU. , pero otras no, por lo que se buscará un equilibrio que fortalezca la cadena de suministro regional.

La presidenta confía en que la voluntad de los pueblos de los tres países respalde la continuidad y mejora del tratado, en favor del empleo y la estabilidad de precios





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