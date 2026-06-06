Sheinbaum defiende la educación pública y universaliza becas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 9.400 millones de pesos en educación, rechazó la superioridad de las escuelas privadas y destacó la universalidad de las becas Benito Juárez y Rita Cetina para primarias y secundarias públicas. Además, reconoció la labor histórica de las mujeres en la educación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la educación pública en México y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas.

Durante un evento, destacó que su administración invertirá 9 mil 400 millones de pesos en el sector educativo, una suma que subraya la prioridad que su gobierno otorga a la enseñanza. La mandataria defendió la universalidad de las becas para estudiantes de educación básica, explicando que estos apoyos, como la beca Benito Juárez para primaria y la Rita Cetina para secundaria, están dirigidos a todas las niñas y niños que cursan escuelas públicas, sin distinción.

Explicó que no se puede evaluar de la misma manera a todos los alumnos, pues algunos llegan a la escuela sin haber desayunado, lo que evidencia la necesidad de apoyos integrales. Sheinbaum atribuyó la fortaleza del sistema educativo al trabajo de maestras y maestros,recordando la lucha histórica de figuras como Elvia Carrillo Puerto, Margarita Maza, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, y exhortó a las niñas presentes a perseguir sus metas.

También mencionó a una maestra yucateca del siglo XIX, poniendo de relieve la contribución de las mujeres mexicanas a lo largo de la historia. Señaló que si bien la lucha ha sido de hombres y mujeres, ahora es tiempo de mujeres, ya que por primera vez hay una mujer presidenta.

Asimismo, llamó a fortalecer valores como el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la escuela y al país, reconociendo el esfuerzo que las familias realizan para sacar adelante a sus hijos. En su discurso, Sheinbaum rechazó la creencia de que las escuelas particulares ofrezcan una mejor educación, afirmando que la calidad depende del compromiso de los docentes y del apoyo institucional.

Además, recordó que su gobierno también destinará 190 mil millones de pesos a Veracruz para proyectos petroquímicos y de infraestructura, mostrando una visión integral de desarrollo regional





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