Sheinbaum Defiende la Facultad de la UIF para Bloquear Cuentas sin Orden Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la legalidad de la UIF para congelar cuentas bancarias sin orden judicial, afirmando que los empresarios no deben temer acciones ilegales o políticas. Explica el procedimiento legal para impugnar las decisiones de la UIF y destaca la importancia de combatir el lavado de dinero.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, asegurando que los empresarios no tienen motivos para temer acciones que no se ajusten a la ley o tengan motivaciones política s.

Durante su conferencia de prensa del miércoles, Sheinbaum hizo hincapié en que la UIF actúa dentro del marco legal establecido y que su labor principal es combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la capacidad de la UIF para congelar cuentas bancarias ante sospechas de actividades ilícitas, revirtiendo la postura previa que exigía una orden judicial previa o una solicitud de organismos internacionales. Esta nueva directriz facilita a la UIF la tarea de investigar y prevenir el blanqueo de capitales, fortaleciendo así los mecanismos de control financiero en el país. Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal está comprometido con la transparencia y el cumplimiento de la ley, y que cualquier ciudadano o empresa que considere injusta la acción de la UIF tiene el derecho de buscar amparo legal. \La mandataria explicó que el fallo de la Corte respalda la postura previamente adoptada por un magistrado de circuito, lo que permitirá a la UIF actuar de manera más eficiente en la prevención del lavado de dinero. Señaló que la inmovilización de cuentas, en caso de sospecha, puede ser impugnada a través de un amparo, con un plazo estimado de seis meses para la resolución en caso de que la justicia determine la improcedencia de la medida. En su administración, se han congelado aproximadamente 5,000 millones de pesos sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna queja formal por parte de los funcionarios afectados, lo cual, según Sheinbaum, demuestra el apego a la legalidad y la correcta aplicación de los protocolos. La presidenta aclaró que hasta el momento, la UIF no ha bloqueado ninguna cuenta bancaria perteneciente a empresarios o personas ajenas a actividades ilícitas. Anteriormente, los amparos eran concedidos de manera inmediata, lo que permitía la liberación de los fondos y obstaculizaba la investigación. \Sheinbaum resaltó que la nueva normativa aprobada por la Corte alinea a México con prácticas internacionales, mencionando el ejemplo de Estados Unidos, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) posee facultades similares, y de otros países como Italia y diversas naciones europeas que han implementado medidas similares para combatir el crimen organizado. La presidenta enfatizó que el combate al lavado de dinero es una prioridad para su gobierno, y que la UIF desempeña un papel crucial en esta estrategia. Subrayó la importancia de rastrear el flujo de dinero ilícito y congelar las cuentas sospechosas como una herramienta fundamental para desmantelar las redes criminales. El objetivo, según Sheinbaum, es proteger la economía nacional y garantizar la transparencia en las operaciones financieras, fortaleciendo así la confianza en el sistema financiero mexicano. La mandataria reafirmó el compromiso del gobierno con la aplicación rigurosa de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos





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