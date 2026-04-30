Sheinbaum Defiende la Soberanía Nacional y la Presunción de Inocencia en el Caso Rocha Moya

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha defendido la presunción de inocencia del gobernador de Guerrero, Rolando Rocha Moya, y ha reafirmado la importancia de la soberanía nacional frente a acusaciones sin pruebas contundentes. Sheinbaum cuestionó la validez de acusaciones sin evidencia sólida y recordó el caso de Salvador Cienfuegos como precedente.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha defendido con firmeza la presunción de inocencia y la soberanía nacional en relación con las acusaciones contra el gobernador de Guerrero, Rolando Rocha Moya .

En una declaración pública, Sheinbaum cuestionó la validez de acusaciones sin pruebas contundentes, planteando un escenario hipotético sobre la solicitud de extradición de un gobernador sin evidencia clara por parte de la Fiscalía General de la República. Esta postura refleja una preocupación por la integridad de los procesos legales y la protección de la autonomía nacional frente a presiones externas.

La mandataria enfatizó que su gobierno no tolerará la impunidad, pero tampoco permitirá la violación de principios fundamentales del estado de derecho. La controversia surge en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas, donde la transparencia y el debido proceso se erigen como elementos cruciales para garantizar la justicia y la confianza en las instituciones. Sheinbaum ha insistido en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas irrefutables, evitando así juicios apresurados que puedan socavar la credibilidad del sistema judicial.

La defensa de la soberanía nacional se manifiesta en la negativa a ceder ante presiones externas que puedan influir en la política interna del país. La jefa de gobierno ha reiterado su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, sin importar la filiación política del implicado. Esta postura busca transmitir un mensaje de firmeza y rectitud, reafirmando el compromiso del gobierno con la justicia y el estado de derecho.

La situación actual plantea desafíos importantes para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad y justicia. La transparencia en la investigación y el respeto a los principios legales son fundamentales para evitar conflictos diplomáticos y fortalecer la confianza mutua.

La jefa de gobierno ha recordado el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado por falta de pruebas, como un precedente importante en este tipo de situaciones. Este antecedente refuerza la necesidad de exigir pruebas sólidas antes de cualquier acción legal, tanto a nivel nacional como internacional.

La comunicación sostenida con el gobernador Rocha Moya, según Sheinbaum, refleja la disposición del gobierno a colaborar con las autoridades competentes, siempre y cuando se respeten los principios legales y la presunción de inocencia. La frase “Si no hay nada, no hay nada que temer” resume la postura oficial frente a la controversia, transmitiendo un mensaje de confianza en la inocencia del gobernador y en la solidez de su defensa.

La jefa de gobierno ha asegurado que actuaría de la misma manera sin importar el partido político del implicado, ya sea del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano, reforzando el enfoque institucional por encima de intereses partidistas. Esta declaración busca despolitizar el caso y garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y equitativa.

La referencia histórica a los conservadores del siglo XIX, según Sheinbaum, busca establecer una conexión entre las estrategias políticas del pasado y del presente, señalando que los conservadores siempre han recurrido a factores externos para influir en la política nacional. Esta analogía busca alertar sobre los riesgos de la injerencia extranjera y la importancia de defender la soberanía nacional.

La jefa de gobierno ha enfatizado que su gobierno no encubrirá delitos, pero tampoco permitirá que se vulneren los principios fundamentales del estado de derecho. Esta postura refleja un equilibrio entre la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos individuales y la soberanía nacional. La situación actual plantea desafíos importantes para la gobernabilidad del país, especialmente en un contexto de polarización política y desconfianza en las instituciones.

La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los principios legales son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad política. La jefa de gobierno ha reiterado su compromiso con la construcción de un país más justo, equitativo y democrático, donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos y se promueva el desarrollo social y económico. La defensa de la soberanía nacional y la presunción de inocencia son pilares fundamentales de esta visión de país





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