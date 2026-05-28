Sheinbaum defiende la soberanía y la falta de pruebas contra el gobernador Rubén Rocha ante presión estadounidense

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que sin pruebas legales no se puede actuar contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y denuncia una campaña de desinformación externa que atenta contra la soberanía mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reiteró en un discurso emitido desde la Ciudad de México que la defensa de la soberanía nacional implica también la defensa del principio de inocencia y la falta de pruebas contra el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum afirmó que cualquier acusación debe basarse en la normativa mexicana y no en presiones externas, especialmente cuando se trata de autoridades elegidas por el pueblo. En sus palabras, "si no hay pruebas, no podemos actuar bajo la influencia de dictámenes extranjeros".

La mandataria condenó lo que describió como una campaña de desinformación y manipulación proveniente de fuera del país, señalando que redes sociales y grupos vinculados al exterior intentan crear una percepción falsa sobre la situación en Sinaloa y, por extensión, sobre México. En relación con la solicitud de Estados Unidos de detener provisionalmente a Rocha, así como a otros funcionarios vinculados al partido Morena, la presidenta explicó que consultó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de elementos probatorios.

La respuesta de la fiscalía fue que no había pruebas suficientes para proceder, aunque la institución mantiene investigaciones sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la violencia electoral de 2021, casos en los que el gobernador había sido mencionado pero nunca citado a declarar. Fue solo después de que la petición estadounidense se hizo pública que la FGR citó a Rocha, pero exclusivamente por la investigación vinculada a la jurisdicción norteña, lo que, según Sheinbaum, subraya la necesidad de respetar los procesos internos y no ceder a presiones internacionales.

Sheinbaum insistió en que la soberanía no puede ser objeto de juego político, tanto en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre como de las elecciones mexicanas previstas para 2027. Según la presidenta, el Estado de derecho debe fortalecerse y las decisiones judiciales deben basarse en pruebas y no en declaraciones arbitrarias.

Asimismo, destacó que casos como el de Sinaloa y el de Chihuahua demuestran que México no será una "piñata" para intereses externos; cada nación debe atender sus propios asuntos. En su intervención también se refirió a la violencia en el asentamiento irregular de Las Torres, en el municipio de Chihuahua, donde una pareja fue atacada a tiros, dejando a sus hijos menores en situación de indefensión, lo que reafirma la necesidad de abordar la seguridad con políticas basadas en hechos y no en rumores.





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