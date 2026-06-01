Sheinbaum denuncia injerencia de EE.UU., Colombia define segunda vuelta y México anuncia su 'Tri' para Mundial 2026

Resumen de los principales acontecimientos del lunes: la presidenta mexicana acusó a Estados Unidos de intervención y propuso reforma electoral; en Colombia, De la Espriella y Cepeda van a balotaje; y se dio a conocer la lista de convocados al Mundial 2026.

Este lunes, durante su mensaje dominical, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció lo que calificó como intentos de injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de México.

Según explicó, dicha injerencia se manifiesta en campañas de desprestigio contra su administración y en presiones sobre temas soberanos, particularmente en materia de política migratoria y seguridad fronteriza. Sheinbaum aseveró que su gobierno defenderá la soberanía nacional y no permitirá que potencias extranjeras impongan agendas, recordando que México es un país libre y con plena capacidad para tomar sus propias decisiones.

Asimismo, anunció que se presentará una reforma constitucional para blindar las elecciones frente a cualquier intervención extranjera, subrayando que la voluntad del pueblo mexicano debe ser respetada sin intromisiones. Por otro lado, en Colombia se definió la contienda electoral para la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 19 de junio. Los candidatos que lograron pasar al balotaje son el abogado y exsenador Abelardo de la Espriella, representante de la derecha conservadora, y el senador de izquierda Iván Cepeda.

De la Espriella, conocido por su discurso populista y su cercanía al expresidente Álvaro Uribe, obtuvo alrededor del 28% de los votos, mientras que Cepeda, heredero político del asesinado líder de izquierda Jaime Cepeda, consiguió aproximadamente el 25%. La campaña se centrará en temas como la lucha contra la corrupción, la reforma tributaria y la búsqueda de la paz con los grupos disidentes de las FARC.

En el ámbito deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la lista definitiva de 23 jugadores que integrarán la Selección Nacional para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los convocados destacan el delantero Santiago Giménez, el mediocampista Carlos Rodríguez y el portero Guillermo Ochoa, quien disputará su quinta Copa del Mundo.

El técnico Jaime Lozano confirmó que el equipo buscará superar la fase de grupos y aspira a llegar a los cuartos de final, aprovechando la ventaja de jugar varios partidos en casa. El combinado nacional iniciará su preparación final el próximo 15 de junio con una concentración en la Ciudad de México, antes de viajar a Estados Unidos para los primeros amistosos ante Uruguay y Japón





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