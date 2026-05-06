Sheinbaum denuncia red de desinformación extranjera y reafirma la solidez de la Cuarta Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló la existencia de campañas de desprestigio financiadas desde el exterior, mencionando la implicación de actores en Argentina y Honduras, mientras asegura que el proyecto político actual permanece intacto.

Durante su reciente intervención en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó fuertes críticas contra Jorge Romero, a quien señaló directamente como un líder vinculado al denominado 'cártel inmobiliario'.

En un discurso cargado de determinaciones, la mandataria reveló la existencia de una compleja red de financiamiento destinada a montar campañas de desprestigio contra los gobiernos de México y Colombia. Según la información rescatada por el medio Diario Rea, estas acciones cuentan con el respaldo económico y político de figuras internacionales, destacando la mención al gobierno de Javier Milei en Argentina.

Sheinbaum detalló que ha tenido acceso a audios comprometedores que involucran a un expresidente de Honduras, quien, tras haber sido detenido y posteriormente liberado en circunstancias poco claras por las autoridades estadounidenses, estaría coordinando una oficina operativa en territorio hondureño. El objetivo primordial de esta célula sería afectar la estabilidad política de México mediante la difusión de narrativas falsas y manipuladas.

La presidenta profundizó en el peligro que representan estas estrategias de guerra híbrida, subrayando que la desinformación se ha convertido en el arma principal de quienes buscan desestabilizar el proceso democrático actual. Mencionó específicamente la propagación de noticias falsas sobre temas críticos de seguridad nacional, citando como ejemplo la difusión de información errónea sobre la supuesta captura del líder criminal conocido como 'El Mencho' en el estado de Jalisco.

Sheinbaum cuestionó la moralidad de quienes articulan estas mentiras, preguntándose qué pensarán las generaciones futuras al revisar las redes sociales y encontrar reportes sobre aviones quemados o catástrofes inexistentes que fueron presentadas como realidades. Para la mandataria, esta orquestación de noticias falsas no es un hecho aislado, sino un intento deliberado de grupos vinculados a España, Argentina y Estados Unidos para generar caos y desconfianza en la ciudadanía, motivados presumiblemente por el malestar que provoca el rumbo humanista del gobierno mexicano.

En un análisis más profundo sobre la identidad cultural y política, Sheinbaum contrastó la visión del 'humanismo mexicano' frente a lo que ella describe como una mentalidad colonialista y anacrónica. Criticó duramente a aquellos sectores que, en lugar de valorar la justicia social y la soberanía, prefieren exaltar figuras como Hernán Cortés, legitimando así la conquista, el racismo y el clasismo estructural que han afectado al país durante siglos.

Asimismo, señaló que hay quienes prefieren la figura de Santa Anna por encima de la de Benito Juárez, evidenciando una desconexión con los valores republicanos. En este sentido, la presidenta defendió la importancia de la conferencia matutina como un espacio esencial de transparencia y debate público, afirmando que, sin este canal de comunicación directa, el pueblo no tendría conocimiento sobre el origen de las campañas de desprestigio ni podría desmentir las narrativas impuestas por los medios tradicionales o las redes sociales manipuladas.

Finalmente, Claudia Sheinbaum fue categórica al asegurar que ninguna campaña de desinformación, por más sofisticada que sea, podrá afectar la esencia de la Cuarta Transformación. Basando su argumento en los pilares fundamentales del movimiento, recordó que los principios de 'no mentir, no robar y no traicionar al pueblo' son la base de su administración. Aseguró que la autoridad moral que posee el gobierno proviene de su cercanía constante con la gente y de su compromiso con los sectores más vulnerables.

Aunque reconoció que pueden existir días de confusión debido a la intensidad de las noticias falsas, enfatizó que mientras la administración se mantenga fiel a la Constitución, respete la soberanía nacional y actúe bajo el marco de la ley, el proyecto de transformación seguirá siendo invulnerable. Concluyó reiterando que la lealtad al pueblo es la única garantía real contra cualquier intento de injerencia extranjera o ataque político interno





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Claudia Sheinbaum 4T Desinformación Política Exterior Honduras

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