Sheinbaum denuncia usura en créditos INFONAVIT y Fovissste con nuevo modelo habitacional

La presidenta Claudia Sheinbaum critica los antiguos créditos de vivienda por usura y presenta el programa Vivienda para el Bienestar para construir 1.8 millones de casas con justicia social.

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió una crítica contundente contra los esquemas financieros de vivienda implementados en administraciones previas, calificándolos como sistemas de usura que generaban deudas impagables para los trabajadores mexicanos. Al abordar el legado de créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( Fovissste), la mandataria declaró con contundencia que estos mecanismos históricos representaban pura usura, pura tranza y pura robadera.

Crítica a la estructura crediticia histórica

Sheinbaum acusó directamente a ambas instituciones de haber priorizado la aprobación de créditos que beneficiaban principalmente a constructoras privadas, las cuales ofrecían espacios habitacionales reducidos y ubicados en zonas periféricas, lejos tanto de los centros de trabajo como de los de estudio. La jefa del Ejecutivo Federal señaló que, bajo ese modelo anterior, ninguna de las dos instituciones llevaba a cabo la construcción directa de vivienda social, dejando a los trabajadores en una posición de desventaja económica y geográfica durante décadas.

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La presidenta ejemplificó su alegato describiendo el ciclo vicioso en el que los solicitantes recibían préstamos asociados a casas de apenas 40 metros cuadrados situadas hasta a dos horas de distancia de sus residencias o empleos, con plazos de pago que aparentemente nunca llegaban a su fin. Este modelo sistémico fue descrito por Sheinbaum como un período marcado por la precarización de la vivienda y la generación de cargas financieras insostenibles para las familias de menores recursos.

Estudios de caso sobre deudas impagables

Para ilustrar la magnitud del problema financiero, la presidenta citó el caso específico de Francisco Toledo Castellanos, quien solicitó inicialmente un préstamo por la cantidad de 79,000 pesos. A lo largo de los años, este beneficiario llegó a pagar un total acumulado de 231,000 pesos, sin embargo, aún cargaba con una deuda residual de 173,000 pesos, lo que demostraba la ineficiencia y el costo excesivo del financiamiento anterior. Sheinbaum subrayó que, debido a las nuevas medidas de justicia financiera, la deuda actual de este individuo es cero, eliminando por completo la obligación pendiente.

Asimismo, se presentó el caso de Patricia Cervantes Pastrana, quien realizó un trámite inicial por 104,000 pesos y posteriormente abonó un total de 338,000 pesos, es decir, más de tres veces el monto original solicitado. A pesar de este esfuerzo sostenido, la deuda de la solicitante se había incrementado drásticamente hasta alcanzar la cifra de un millón 132,000 pesos, una situación que la presidenta calificó como imposible de justificar dentro de un sistema financiero equitativo y que servía de prueba evidente de la usura practicada.

Reestructuración crediticia y recursos públicos

Claudia Sheinbaum atribuyó las quejas actuales hacia el nuevo modelo de construcción habitacional a los sectores que ella identifica como los beneficiarios anteriores del sistema corrupto, refiriéndose a ellos como aquellos que antes robaban. En contraste, afirmó que INFONAVIT y Fovissste ahora cuentan con un acceso significativamente mayor a recursos públicos destinados exclusivamente a la creación de vivienda social, permitiendo una intervención estatal más directa y eficaz en el sector.

La administración actual está llevando a cabo una reestructuración masiva de créditos para erradicar definitivamente estas deudas impagables que afectaron a millones de mexicanos durante años. Sheinbaum declaró que están ejecutando un acto de justicia al reestructurar más de cinco millones de créditos tanto de INFONAVIT como de Fovissste, asegurando que los ciudadanos ya habían pagado lo correspondiente a sus obligaciones legítimas y merecían la liquidación total de sus adeudos residuales.

Avances en Vivienda para el Bienestar

El programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta principal la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas a lo largo de este sexenio en todo el territorio nacional, dirigidas específicamente a familias que perciben hasta dos salarios mínimos y carecen de una vivienda adecuada. Según los datos oficiales del Gobierno de México, se registra un avance del 37% en la ejecución de la meta establecida para cumplir con los objetivos programados hasta el año 2030.

En detalle, la implementación del programa cuenta con 667,000 viviendas contratadas para su construcción inmediata, lo que representa una fase activa de desarrollo urbano y social. Paralelamente, 277,000 viviendas se encuentran actualmente en proceso de obra física, demostrando la materialización de los compromisos adquiridos por la administración federal en materia de infraestructura habitacional para la población más vulnerable.

Finalmente, se han asignado 89,000 viviendas a beneficiarios específicos, cerrando el ciclo de entrega y formalización de estos hogares. Además de la construcción, INFONAVIT ha implementado descuentos de hasta 90,000 pesos en las Viviendas para el Bienestar, ajustados según el nivel de ingreso de las familias, lo que consolida un modelo habitacional más accesible y justo en comparación con los esquemas comerciales de interés alto promovidos en el pasado.