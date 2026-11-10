Sheinbaum denuncia vínculos de empresa colombiana con fraude electoral en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que una firma acusada en Colombia por manipular elecciones también fabricó boletas en Coahuila y exigió reformas al INE.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante su conferencia matutina que una de las compañías señaladas por el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, como parte de un presunto fraude en las últimas elecciones presidenciales de ese país, también participó en procesos electorales en territorio mexicano. Sheinbaum Pardo destacó que esta misma entidad fue la responsable de la producción de las boletas electorales para la elección realizada en Coahuila en el proceso más reciente.

Vínculos entre fraude colombiano y elecciones de Coahuila

Al abordar el tema de la transparencia en la democracia, la mandataria explicó que descubrió esta conexión inesperada mientras revisaba información reciente, lo que le permitió corroborar los datos aportados por su homólogo suramericano. Sheinbaum Pardo señaló que inicialmente no tenía conocimiento de la participación de dicha firma en los comicios locales de Coahuila, hasta que los hechos se pusieron en evidencia y requirieron una verificación directa para entender la magnitud de la situación.

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Críticas a la gestión del INE y Lorenzo Córdova

La jefa del Ejecutivo Federal cuestionó las prácticas contractuales del Instituto Nacional Electoral, atribuyendo la responsabilidad de estos monopolios a la gestión del exconsejero Lorenzo Córdova. Sheinbaum Pardo argumentó que bajo la supervisión de Córdova, se establecieron lineamientos técnicos excesivamente específicos, como la exigencia de medidas exactas para las urnas y tipos particulares de grapas que solo podían ser suministradas por un grupo reducido de empresas, cerrando la puerta a la competencia real.

Requerimiento de investigación anticorrupción

Como consecuencia directa de estos hallazgos, Sheinbaum Pardo ordenó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la información pública disponible relacionada con estas contrataciones. La Presidenta exigió que se sancionen rigurosamente aquellos casos donde se detecten anomalías y se garantice la transparencia absoluta, asegurando que no se repitan situaciones que perjudiquen la integridad de los comicios y aumenten los costos para el erario público.

Desvinculación con el mandato de AMLO

La mandataria hizo una distinción clara respecto a la administración anterior, afirmando que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no podía tener conocimiento en 2023 de estos hechos, los cuales solo surgieron a la luz pública posteriormente. Sheinbaum Pardo utilizó esta aclaración para señalar que quien traicionó al pueblo fue Taddei, distanciando su gestión de las irregularidades detectadas en los procesos de licitación de años anteriores.

Propuestas de reforma electoral inmediata

Para evitar que estos casos de corrupción se perpetúen, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la necesidad de sanear el Instituto Nacional Electoral mediante la implementación de estrictos lineamientos de licitación. El objetivo central es eliminar los duopolios que encarecen las elecciones y generar un entorno de competencia leal entre las empresas proveedoras, asegurando que los procesos democráticos no sean vulnerables a manipulaciones externas o prácticas anticompetitivas establecidas por intereses privados.