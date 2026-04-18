Sheinbaum descarta crisis diplomática con España y reivindica la fuerza de los pueblos originarios mexicanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su primera visita oficial a España para la Cumbre en Defensa de la Democracia, aseguró que no existe una crisis diplomática entre ambas naciones. En un emotivo discurso, Sheinbaum destacó la riqueza de la historia y la cultura de México, haciendo hincapié en la importancia de reconocer y valorar las raíces de los pueblos originarios como pilar de la democracia y la identidad nacional.

En el marco de su primera visita oficial a España , la Presidenta de México , Claudia Sheinbaum , declaró categóricamente que entre México y España "no hay crisis diplomática y nunca ha habido". Estas afirmaciones las realizó a su llegada a Barcelona, donde participa en la Cumbre en Defensa de la Democracia , un encuentro de líderes progresistas.

Al ser cuestionada sobre el estado de las relaciones bilaterales, Sheinbaum no solo desestimó la idea de conflicto, sino que aprovechó para enfatizar la profunda importancia que tiene para México el "reconocimiento de la fuerza de los pueblos originarios". En un breve pero contundente mensaje a los medios, la mandataria expresó su satisfacción por estar presente en la reunión, afirmando que su presencia se da "defendiendo siempre la democracia con un principio...". Citando al icónico Abraham Lincoln, Sheinbaum recordó la esencia de la democracia como "el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Acto seguido, desplegó un discurso cargado de simbolismo y orgullo nacional, presentándose como representante de un pueblo con características únicas. "Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso", proclamó, detallando las virtudes de la nación que representa: "Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio". La Presidenta Sheinbaum continuó tejiendo un relato de la identidad mexicana a través de sus raíces históricas y culturales más profundas. "Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan", sentenció. La evocación de deidades y símbolos ancestrales fue clara al afirmar: "Vengo de la pirámide del sol, Vengo de Tláloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue". Para Sheinbaum, esta herencia milenaria no es un mero vestigio del pasado, sino una fuerza viva y presente: "Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo". Subrayó la conexión intrínseca entre esta historia y los valores espirituales que animan a su pueblo, reconociendo en ella la fuente de su resiliencia y capacidad de forjar su propio destino. "Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos que sabe que su historia es sagrada porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino". La intervención de Sheinbaum también fue un homenaje a las figuras clave de la independencia y la transformación de México. Rememoró el legado de Miguel Hidalgo y Costilla, quien "en 1810 levantó la voz por la independencia y días después tuvo la valentía de declarar la abolición de la esclavitud". De igual manera, honró a José María Morelos y Pavón, cuyas ideas sobre la soberanía popular y la dignidad inherente a toda persona plasmadas en los Sentimientos de la Nación, siguen resonando. La lucha de las mujeres independentistas también fue destacada, mencionando a Leona Vicario y Josefa Ortiz de Yesquirón, quienes desafiaron las normas de su tiempo para defender la patria y la rectitud en el servicio público. Un momento especialmente emotivo fue la mención de Benito Juárez, el "Benemérito de las Américas" e "indígena zapoteco", cuya labor de separación Iglesia-Estado y defensa de la República sentó las bases de principios universales como el respeto al derecho ajeno, fundamento de la paz, como bien lo expresó: "entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Sheinbaum extendió su reconocimiento a los líderes de la Revolución Mexicana como Zapata, Villa, Madero, Carranza y Felipe Ángeles, así como a figuras femeninas como Adela Velarde y Hermila Galindo, quienes en 1910 lucharon "no por ambición, sino por justicia. No por poder, sino por el derecho del pueblo de México a la democracia, a sus recursos naturales y a decidir sobre su propio destino". La solidaridad de México con los exiliados españoles, impulsada por el general Lázaro Cárdenas, fue otro punto de orgullo, señalando que el país "abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra". La Presidenta también rindió tributo a la artista Frida Kahlo, cuya obra se erigió como un faro de lucha por la justicia a pesar de la fragilidad física. "Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad", afirmó, citando la postura mexicana contra el bloqueo a Cuba en 1962, y reafirmando la creencia en la grandeza de los pueblos que defienden su soberanía y derecho a la vida plena, independientemente de su tamaño. Finalmente, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en la vitalidad de la juventud consciente de su país y en la convicción de que la transformación pacífica, la justicia social y la dignidad humana son principios universales. Se declaró orgullosa de su pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, compartir y no olvidar a los más necesitados. Un pueblo que, a su juicio, en 2018 comprendió que el "desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres". El broche de oro de su intervención fue la alusión al histórico momento de 2024, en que México "decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas", un mensaje de esperanza y avance para las mujeres de su nación y del mundo





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