Sheinbaum descarta persecución política a Inés Gómez Mont y detalla acusaciones de la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum negó la persecución política contra Inés Gómez Mont, afirmando que la Fiscalía investiga lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada por supuestos delitos financieros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó rotundamente durante su conferencia matutina del martes 3 de noviembre que la presentadora Inés Gómez Mont sea víctima de persecución política. La mandataria sostuvo que las investigaciones en su contra no responden a supuestas ideas conservadoras, sino a presuntos delitos financieros y fiscales que están siendo examinados por la Fiscalía General de la República.

Negativa Persecución Política Y Origen Investigaciones

Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre las versiones que circulaban en redes sociales desde abril y fueron retomadas recientemente por medios de comunicación, las cuales sugerían que Gómez Mont podría estar solicitando asilo político. La presidenta afirmó que estas narrativas son incorrectas y aseguró que la detención de la presentadora ocurrió por motivos migratorios y legales estrictos. Expresó su expectativa de que se pueda avanzar rápidamente en el procedimiento para trasladar a la exconductora a Estados Unidos.

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Acusaciones FGR Lavado Dinero Y Delincuencia

Las acusaciones formales presentadas por la autoridad fiscal incluyen delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero, y defraudación fiscal. Ernestina Godoy Ramos, representante de la Fiscalía General de la República, detalló que las investigaciones apuntan a que la exconductora habría recibido dinero de origen ilícito directamente en sus cuentas bancarias personales.

Esquemas Triangulación Fondos Publicos

Según las declaraciones oficiales, los recursos presuntamente ilícitos procederían de un complejo esquema de desvío y triangulación de fondos públicos que involucraría a empresas fantasma. Este mecanismo supuestamente servía para simular operaciones comerciales fraudulentas y ocultar el destino real del dinero, lo cual sustenta las órdenes de aprehensión vigentes contra la presentadora.

Diferencias Fiscales Millones Pesos

Las imputaciones también señalan que Gómez Mont habría reportado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. De acuerdo con las estimaciones de la autoridad, estas diferencias habrían ocasionado una omisión en el pago de impuestos superior a 13 millones de pesos, cifra que fundamenta parte de la carga probatoria actual.

Procedimiento Judicial Y Traslado Internacional

Si bien existen órdenes de aprehensión, es fundamental recordar que estas no equivalen a una sentencia condenatoria, ya que la existencia de las acusaciones deberá ser examinada y acreditada ante las autoridades judiciales correspondientes. El próximo paso procedural implica la cooperación internacional para garantizar el traslado efectivo de la investigada, asegurando que el proceso legal continúe su curso dentro del marco de la ley.