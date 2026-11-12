Sheinbaum descarta reunión con Trump en China y ubica encuentro en Mar-a-Lago

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un encuentro con Donald Trump en la APEC en Shenzhen y planteó verlo en el G20 de Miami en diciembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que haya un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China. Según la mandataria, una eventual reunión entre ambos se realizaría en Mar-a-Lago, Florida, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en diciembre próximo.

El planteamiento surgió durante su conferencia de prensa matutina, donde fue cuestionada sobre la posible asistencia de Trump a la APEC, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China. Sheinbaum respondió que en China no habrá reunión, aunque señaló que existen conversaciones permanentes en materia comercial.

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Mecanismo de una posible reunión en el G20 de Miami

La próxima Cumbre de Líderes del G20 se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida, bajo la presidencia anfitriona de Estados Unidos. En ese contexto, Sheinbaum indicó que buscaría un encuentro con Trump, si se presenta la oportunidad.

Sobre la asistencia del mandatario estadounidense a la APEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el Gobierno mexicano tiene previsto que Trump acuda a la cumbre en China. Ebrard precisó que la presencia está confirmada en principio, aunque debe ser informada por el propio Gobierno de Estados Unidos y por la Casa Blanca.

Sheinbaum fue más directa al señalar que cualquier reunión con Trump, en todo caso, sería en territorio estadounidense. Con ello, la mandataria delimitó que el diálogo personal con el republicano se daría fuera de Asia.

Reunión con Xi Jinping y relación con Washington

Sheinbaum sostuvo que el encuentro bilateral que tendrá con el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen no debe generar fricciones con Washington ni afectar la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria recordó que México no tiene tratado de libre comercio con China, pero que mantiene una relación comercial con ese país que, según dijo, es importante discutir y compartir. Afirmó que México es amigo de todos los países del mundo.

En sus palabras, no debería ser un problema que sostenga una reunión con el presidente de China mientras avanzan las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos. La postura busca separar el diálogo bilateral con Pekín de la agenda norteamericana.

Impacto en el T-MEC y la agenda de la APEC

La postura llega en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por el proceso de revisión del T-MEC en 2026. También influyen las tensiones arancelarias y las exigencias de Washington en materia de comercio, seguridad y control migratorio.

En la APEC de Shenzhen, que reúne a las 21 economías del Pacífico, responsables de cerca del 60 % del PIB mundial y del 50 % del comercio global, Sheinbaum centrará su agenda en promover el Plan México para atraer inversiones. Asimismo, buscará avanzar en la bilateral con Xi Jinping.

La mandataria también prepara el terreno rumbo a 2028, año en que México presidirá el foro. Estados Unidos es el principal socio comercial de México y la mayor fuente de inversión extranjera directa en el país.

Por ello, el Gobierno mexicano ha buscado equilibrar su diplomacia económica con Asia mediante canales abiertos de cooperación tecnológica y comercial, sin suscribir acuerdos de libre comercio que afecten sus compromisos dentro de América del Norte.