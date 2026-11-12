Sheinbaum descarta TLC con China y confirma asistencia a APEC 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que no hay planes para un tratado de libre comercio con China. Confirmó su participación en APEC 2026 en Shenzhen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó la conferencia mañanera de este jueves para desmentir rumores sobre una negociación comercial profunda con la potencia asiática. La mandataria confirmó oficialmente que asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido por sus siglas en inglés como APEC, el cual se celebrará en territorio chino en noviembre de 2026.

Définitement sin Acuerdo Comercial con Pekín

Claudia Sheinbaum Pardo estableció con claridad absoluta que México no está en conversaciones para firmar un tratado de libre comercio con China. Durante su intervención, la presidenta enfatizó que la postura oficial es negativa respecto a este tipo de acuerdos bilaterales amplios con el gigante asiático, priorizando en su lugar la estabilidad de los pactos actuales con sus socios tradicionales del norte.

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Sheinbaum Pardo recordó que México ya cuenta con un sólido tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos y Canadá. Esta alianza existente forma la columna vertebral de la economía mexicana y define las prioridades comerciales del gobierno actual. La mandataria señaló que, a pesar de la falta de un nuevo pacto con Asia, la relación comercial con China sigue siendo muy importante y significativa para el país.

Agenda Oficial para la Cumbre en Shenzhen

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico está programado para llevarse a cabo el 18 y 19 de noviembre de 2026. La ciudad anfitriona seleccionada para este evento de alto nivel es Shenzhen, un importante centro tecnológico y económico en China. La presidenta mexicana participará activamente en la plenaria de líderes, lo que indica su presencia física y compromiso directo con los temas de la agenda regional.

Dentro de la agenda establecida para la asistencia de Claudia Sheinbaum Pardo, se incluye la emisión de un mensaje oficial ante los participantes del foro. Este discurso permitirá a la mandataria articular la posición de México frente a los desafíos económicos globales y regionales. La presencia de la jefa de Estado en Shenzhen servirá como una plataforma para reafirmar los lazos diplomáticos y económicos existentes.

Reuniones Empresariales y el Plan México

Además de la plenaria general, la presidenta Sheinbaum Pardo participará en una reunión específica con líderes empresariales. En este espacio, la mandataria hablará detalladamente sobre el Plan México, una iniciativa estratégica destinada a promover la inversión y el desarrollo económico del país. Este encuentro busca fortalecer las conexiones con actores clave del sector privado internacional.

La participación en APEC 2026 representa una oportunidad clave para que Claudia Sheinbaum Pardo presente las políticas económicas de su administración. Al destacar la importancia de la relación comercial actual sin buscar un nuevo tratado, la presidenta busca equilibrar la apertura comercial con la protección de los acuerdos existentes con Norteamérica. Este enfoque busca atraer inversión extranjera directa sin renunciar a las ventajas del comercio con Estados Unidos y Canadá.

Los detalles proporcionados por la mandataria durante la conferencia mañanera ofrecen una visión clara de la estrategia diplomática de México hacia Asia. La confirmación de la asistencia a Shenzhen y el énfasis en el Plan México demuestran un compromiso con la diversificación de mercados. Sin embargo, los límites trazados respecto a un tratado de libre comercio con China marcan una línea roja en las negociaciones comerciales actuales.