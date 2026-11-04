Sheinbaum descuida visita a Uruapan y defiende avances en caso Manzo

La presidenta Sheinbaum justificó no visitar Uruapan por el periodo electoral y confirmó avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó por el momento reunirse con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Esta decisión se tomó tras la invitación pública para visitar el municipio de Michoacán durante el primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria federal señaló que el país ya se encuentra en periodo electoral rumbo a 2027. Por esta razón, evitó profundizar en la controversia política que ha surgido alrededor del caso en los últimos tiempos.

Justificación electoral y apoyo estatal

Sheinbaum explicó que la presidenta municipal tiene relación directa con el tema de seguridad, con el secretario de Seguridad, con el comandante de la zona y con la Guardia Nacional. Señaló que se ha estado apoyando en diferentes temas, en particular en Uruapan, para gestionar la situación local. La respuesta ocurrió después de que Grecia Quiroz extendiera públicamente una invitación a Sheinbaum para visitar la localidad con motivo del primer aniversario del homicidio de Carlos Manzo. Este delito ocurrió el 1 de noviembre de 2025, marcando un hito reciente en la región.

Also read Caso Carlos Manzo: nuevo audio revela posible segundo tirador en el asesinato de Uruapan

Avances en la investigación del crimen

Al ser cuestionada sobre las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, la presidenta aseguró que existen avances importantes y detenciones relevantes durante el último año. Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán continúa encabezando las indagatorias. Este proceso cuenta con el acompañamiento del Gabinete de Seguridad Nacional mientras las autoridades trabajan para esclarecer las causas del homicidio. Sheinbaum afirmó que hay mucho avance y detenciones muy relevantes en las que se trabajó durante todo este año.

Posición sobre el Movimiento del Sombrero

Otro de los temas sobre los que fue cuestionada fue el crecimiento del Movimiento del Sombrero. Esta organización fue fundada con Carlos Manzo y ha adquirido relevancia en el escenario político de Uruapan tras el asesinato del exalcalde. Al respecto, Sheinbaum evitó emitir una postura sobre el desarrollo político del movimiento. Sostuvo que la prioridad del Gobierno federal debe centrarse en atender a la población del municipio y contribuir al esclarecimiento del homicidio. Consideró que la parte política es otro tema distinto a las acciones de seguridad.

Competencia de la Fiscalía General de la República

Respecto a la solicitud de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de su esposo, la presidenta aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a esa institución. Sheinbaum explicó que la determinación no depende directamente de la Presidencia ni del Gabinete de Seguridad. Dependiendo de la Fiscalía General de la República la atracción del caso a partir de las investigaciones. No es algo que corresponda directamente a la presidenta o al Gabinete de Seguridad, según puntualizó.

Próximos pasos y colaboración federal

La mandataria mantuvo su postura de no adelantar una reunión con la alcaldesa de Uruapan. Reiteró que las prioridades en torno al caso son el apoyo a la población y el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo. Indicó que la FGR ha colaborado de manera permanente con la fiscalía estatal y las autoridades federales de seguridad. Este trabajo conjunto busca avanzar en las indagatorias sin interferir en las facultades legales de cada organismo. La presidenta también evitó pronunciarse sobre el crecimiento del Movimiento del Sombrero en el futuro cercano.