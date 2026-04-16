Sheinbaum desmiente apagones y califica como 'Fake News' rumores sobre cortes de luz

La Presidanta Claudia Sheinbaum negó rotundamente la existencia de planes para apagones escalonados por parte de la CFE, desmintiendo una supuesta tarjeta informativa que alertaba sobre cortes de energía en varios estados del país.

La Presidanta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) tenga en sus planes la implementación de apagones escalonados en diferentes regiones del territorio nacional.

Durante la jornada de este martes, se propagó una supuesta comunicación, atribuida a la paraestatal, que anunciaba la realización de cortes de energía eléctrica de hasta cinco horas de duración para el día 15 de abril, afectando a los estados de Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México. Al ser interrogada sobre esta información durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria dirigió su mirada al equipo de energía presente en el Salón de Tesorería, respondiendo de manera inmediata y enfática: "No es cierto. Fake news", sentenció para luego dar por concluida su comparecencia en Palacio Nacional. El presunto comunicado que circuló aducía que estos cortes de suministro eléctrico se llevarían a cabo con el propósito de efectuar trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica a nivel nacional. En un comunicado emitido el pasado 3 de abril, la CFE ya había advertido sobre la existencia de sitios web diseñados para generar tráfico o 'clicks', los cuales, haciéndose pasar por la CFE, difundían información de carácter alarmista. Según las declaraciones de la CFE en aquel momento, entre las estrategias más recurrentes de estos sitios se encontraba la alerta sobre supuestos apagones masivos programados, la supuesta desaparición de los recibos de luz, la ejecución de operativos de la CFE puerta a puerta, así como la promoción de cobros excesivos o descuentos fraudulentos en los recibos de luz. En esa ocasión, ya se había alertado sobre un anuncio falso de apagones programados que supuestamente afectarían a la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Se invita a unirse a nuestro canal de WhatsApp para recibir las noticias más relevantes de México y el mundo directamente en su celular, recordando que una persona bien informada siempre tiene la razón. La Razón se compromete a mantener a sus lectores al día con la información más importante. La proliferación de noticias falsas y desinformación en plataformas digitales representa un desafío constante para las instituciones públicas y para la ciudadanía en general. Es fundamental que los ciudadanos contrasten la información proveniente de fuentes no oficiales y confíen en los comunicados emitidos por las dependencias gubernamentales para evitar caer en engaños que puedan generar pánico o confusión. La CFE, como ente encargado de la infraestructura eléctrica del país, tiene la responsabilidad de mantener informada a la población sobre cualquier eventualidad, y en este sentido, su desmentido oficial es de suma importancia. La mandataria, al desmentir estos rumores, refuerza la confianza en las instituciones y promueve un ambiente de veracidad informativa. La difusión de información falsa, especialmente en temas de interés público como el suministro de energía eléctrica, puede tener consecuencias graves, desde la afectación de la economía hasta la alteración del orden social. Por ello, la labor de desinformación de la CFE y el desmentido oportuno por parte de la Presidenta son acciones clave para salvaguardar la tranquilidad y la certeza de la población





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