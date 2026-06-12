Sheinbaum destaca triunfo de México y critica a quienes apuestan en contra del país

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la victoria de la selección mexicana sobre Sudáfrica y el exitoso inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum expresó su alegría por el juego y la felicidad que brindó al pueblo mexicano, y lanzó un mensaje político: aseguró que quienes desean el fracaso de México "le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política y le va a ir mal en la vida", mientras que a los que quieren al país "le va bien". La mandataria explicó su decisión de no asistir al Estadio Azteca y regalar su boleto a una joven aficionada, y aclaró que Salma Hayek acudió como invitada de la FIFA y no como representante de su gobierno. Además, autoridades de Turismo reportaron una asistencia masiva a los FIFA Fan Fest en varias ciudades.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró con entusiasmo el triunfo de la selección mexicana frente a Sudáfrica y el arranque del Mundial de Fútbol de la FIFA, evento del que México es sede junto a Canadá y Estados Unidos.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó no solo el desempeño deportivo, sino la alegría que el partido generó en el pueblo de México. Con un tono entre el festejo y la provocación política, la mandataria afirmó: "Cuando uno piensa, el que apuesta en contra de México, siempre le va a ir mal: le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política y le va a ir mal en la vida.

Quienes queremos a México, le va bien en la cancha, le va a ir bien en la política". Esta declaración enlaza el éxito deportivo con una visión patriótica y un mensaje dirigido a los opositores del gobierno. La presidenta se refirió a la euforia que se vivió en el Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural, así como en el Zócalo de la capital, donde decenas de miles de personas se reunieron para ver la transmisión en pantallas gigantes.

Sheinbaum comentó que, aunque no estuvo físicamente en el estadio, su esposo le contó sobre los gritos y la celebración en la plaza central. Sobre su propia ausencia en el Estadio Azteca, explicó que decidió regalar su boleto, que tenía un precio de hasta 100,000 pesos, a una joven aficionada que no hubiera podido costearlo.

"Fue muy poca la gente que puede con ese monto, digo hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio pero creo que como presidenta no. Le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven y lo festejó con la gente de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento", declaró.

Sheinbaum también aclaró un punto que generó discusión en redes: la presencia de la actriz Salma Hayek en la inauguración del Mundial. La presidenta indicó que Hayek no asistió como representante de su gobierno, sino como invitada de la FIFA.

"Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba como representante de México. Todas y todos los mexicanos queremos mucho Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo", señaló.

Por otro lado, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó cifras preliminares de asistencia a los eventos del FIFA Fan Fest organizados en diferentes ciudades. En el Zócalo de la Ciudad de México se estimaron 100,000 asistentes; en los otros 18 FIFA Fan Fest instalados en distintas alcaldías de la capital, 200,000 más. En Monterrey, Nuevo León, hubo 50,000 asistentes, y en Guadalajara, Jalisco, 38,000.

En total, alrededor de 300,000 aficionados disfrutaron del arranque del Mundial en estos espacios públicos, lo que refleja el gran impacto social y cultural del evento en el país. Este conjunto de declaraciones y cifras subraya la importancia que el gobierno de Sheinbaum le otorga al Mundial 2026 como un evento de unidad nacional y proyección internacional.

La presidenta aprovechó la ocasión para tejer un discurso que une el patriotismo deportivo con una crítica velada a los adversarios políticos, al tiempo que se mostró accesible al compartir su boleto con una seguidora y destacar la participación de figuras mexicanas como Salma Hayek, aunque aclarando su rol institucional. La alta asistencia a los Fan Fest confirma el entusiasmo popular por el torneo y la estrategia gubernamental de aprovechar la justa deportiva para promover la cohesión social y el turismo





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