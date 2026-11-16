Sheinbaum en China: Inicio de Visita para Fortalecer Vínculos Económicos con APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen para el Foro APEC. Reuniones clave con Xi Jinping y líderes empresariales buscan impulsar la inversión en México y cooperación tecnológica.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó al mediodía del lunes 16 de noviembre a la ciudad de Shenzhen, en China. Su presencia marca el inicio oficial de la misión diplomática y económica que tiene como objetivo principal representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este encuentro internacional está programado para desarrollarse los días 18 y 19 de noviembre en el sur de la provincia de Cantón.

Llegada Oficial a Shenzhen y Cobertura Mediática

Medios de comunicación chinos, incluyendo la cadena CGTN, difundieron ampliamente la llegada de la mandataria mexicana a esta metrópoli tecnológica. La presencia de Sheinbaum Pardo en Shenzhen no es casual; la ciudad ha sido seleccionada como sede para el encuentro APEC China 2026, un espacio clave para la integración comercial regional. La jefa del Ejecutivo federal viajó con el propósito expreso de consolidar lazos estratégicos con las economías más dinámicas del Pacífico Asiático.

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Antes de abordar el avión, la Presidenta detalló su agenda preliminar a través de la red social X. Confirmó que su primera actividad en suelo chino consistiría en un encuentro directo con empresarios de países miembros de APEC. Posteriormente, mantendría conversaciones con integrantes de su gabinete ministerial para alinear las posiciones oficiales. Finalmente, participaría de manera remota en la conferencia matutina de la mañana del lunes 16 de noviembre para informar a la ciudadanía sobre los avances de su viaje.

Reunión Bilateral con Xi Jinping y Agenda Técnica

Uno de los pilares fundamentales de esta visita es la reunión bilateral prevista con el presidente de China, Xi Jinping. Según la información proporcionada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, este encuentro se desarrollará dentro del marco de la agenda oficial que abarca desde el 17 hasta el 19 de noviembre. La interacción entre ambas jefas de Estado busca establecer mecanismos concretos de colaboración en áreas de alto impacto estratégico.

Los temas prioritarios de discusión incluyen la salud pública, la protección del medio ambiente y el desarrollo científico. Sheinbaum Pardo manifestó su interés particular en conocer el modelo de hospitales inteligentes que opera actualmente en China. El gobierno mexicano está analizando seriamente la posibilidad de incorporar esta tecnología y estructura sanitaria nacional para modernizar el sistema de salud público en México.

Además de la cumbre con Xi Jinping, la agenda diplomática incluye encuentros bilaterales con representantes de otras economías de la región. Se han confirmado reuniones con líderes de Canadá, Australia y Vietnam. Estas conversaciones permiten a México diversificar sus alianzas comerciales y explorar nuevas rutas de intercambio económico más allá de sus socios tradicionales en el hemisferio occidental.

Presentación del Plan México ante el Sector Empresarial

Un componente central de la estrategia mexicana es la presentación del Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC. Este consejo está integrado por más de mil empresarios provenientes de las 21 economías participantes. El objetivo es exponer directamente las condiciones favorables de inversión en México y destacar las oportunidades disponibles para compañías extranjeras que deseen participar en proyectos productivos nacionales.

El secretario Ebrard Casaubón detalló que la exposición de Sheinbaum Pardo buscará clarificar el marco regulatorio y las garantías que ofrece el país para los inversionistas internacionales. Al promover estas oportunidades de inversión, el gobierno espera atraer capital tecnológico y financiero que impulse la industria manufacturera y de servicios en México. Esta acción responde a la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico.

La mandataria afirmó anteriormente que el propósito de su viaje es promover activamente estas oportunidades de inversión y cooperación. Al viajar a Shenzhen, una de las capitales mundiales de la innovación, Sheinbaum Pardo envía un mensaje claro sobre la disposición de México para integrar cadenas de suministro globales de alta tecnología. La colaboración con socios como China, Canadá y Vietnam se perfila como un eje rector para el futuro económico del país.

Impacto Inmediato y Siguientes Pasos Diplomáticos

El apoyo político al viaje ha sido inmediato, con figuras como Ricardo Monreal respaldando la iniciativa diplomática. Este respaldo refuerza la unidad gubernamental en torno a la estrategia de apertura comercial hacia Asia. Para los mercados y los inversores, la visita de Sheinbaum Pardo representa una señal de estabilidad y compromiso con la apertura internacional.

Mientras la Presidenta se desarrolla en Shenzhen, el resto del gabinete permanece coordinado para garantizar que los acuerdos comerciales y tecnológicos alcanzados se traduzcan en beneficios concretos para la economía nacional. La cobertura de medios chinos como CGTN indica una voluntad mutua de aumentar la visibilidad bilateral. El éxito de estas reuniones se medirá por los acuerdos formales de cooperación en salud, tecnología e inversión que se logren firmar durante los días 18 y 19 de noviembre.