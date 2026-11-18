La Presidenta Claudia Sheinbaum asiste al banquete APEC en China. Escuchó "El cielito lindo" y compartió asiento con Putin, Trump y Xi Jinping.

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con gran protocolo en el Banquete de los Líderes de la APEC, organizado por el Presidente de China, Xi Jinping. El evento, que reunió a las máximas figuras políticas mundiales, incluyó un acto cultural significativo para la delegación mexicana, destacando la interacción directa con los mandatarios más influyentes del momento.

Homenaje Musical y Protocolo de Asientos

Claudia Sheinbaum fue recibida con la canción "El cielito lindo", interpretada en orquesta durante la ceremonia de bienvenida. Este detalle musical resaltó el reconocimiento cultural en un foro de alto nivel diplomático. La Presidenta apareció en la primera fila, la misma en la que fueron ubicados el anfitrión de la reunión, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan. Esta disposición reflejó la centralidad de la relación entre México y China dentro de la agenda del encuentro.

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Presencia de Mandatarios en la Primera Fila

En la misma línea estuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump. La proximidad física de estos líderes en la primera fila subrayó la importancia geopolítica del evento. También ocuparon sitios en este nivel destacado Keiko Fujimori, la presidenta peruana, y José Antonio Kast, mandatario chileno. La agrupación de figuras como Sheinbaum, Xi Jinping y Putin evidenció la diversidad de bloques políticos representados en el banquete oficial.

Interacciones Diplomáticas y Formación Oficial

Una de las escenas más destacadas se dio cuando Putin saludó a Trump, antes de formarse para el retrato oficial. El presidente estadounidense ya estaba en ese momento al lado de su homólogo del gigante asiático, Xi Jinping. Este intercambio visual y físico entre las potencias globales capturó la atención de los medios internacionales. La interacción previa a la fotografía de grupo permitió capturar momentos de diplomacia bilateral informales dentro del protocolo rígido del evento.

Segunda Fila y Otros Líderes Internacionales

En la parte posterior aparecieron la primera ministra de Japón, Sanae Takichi, así como Mark Carney, premier canadiense. Esta distribución en filas posteriores indicó diferentes rangos de prioridad protocolaria o alianzas estratégicas específicas para la sesión fotográfica. La presencia de líderes de Asia-Pacífico junto a figuras de América del Norte y del Sur completó el espectro geográfico de la reunión. La composición de la audiencia reflejó la estructura jerárquica establecida por el comité organizador.

Discurso de Bienvenida y Conclusión del Evento

Tras la imagen oficial, Xi Jinping ofreció un discurso, como parte del banquete de bienvenida para los líderes internacionales. El discurso marcó el cierre formal de la recepción inicial y sentó las bases para las negociaciones subsiguientes. Claudia Sheinbaum y el resto de los asistentes quedaron expuestos a los compromisos y declaraciones de la mesa directiva china. El evento consolidó la imagen de China como anfitrión central del diálogo comercial y político en la región.