Sheinbaum Entrega 56 Casas en Chiapas con Inversión Millonaria

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 56 viviendas en Tuxtla Gutiérrez el 8 de noviembre de 2026 como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, beneficiando a familias en Chiapas con nueva infraestructura y liquidación de créditos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presidió la entrega de 56 viviendas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte fundamental del Programa de Vivienda para el Bienestar. Este acto, llevado a cabo el 8 de noviembre de 2026, tiene como objetivo principal reducir el rezago habitacional y garantizar el acceso a un patrimonio propio para las familias de menores ingresos en la entidad.

Entrega Masiva de Viviendas en Tuxtla

El evento en Tuxtla Gutiérrez marcó un hito significativo al inaugurar las primeras 56 unidades del conjunto habitacional Infonavit Los Poetas. Paralelamente, se otorgaron 311 constancias de liquidación de créditos del Fovissste, facilitando la regularización de deudas para numerosos beneficiarios. La presidenta Sheinbaum enfatizó que estas acciones constituyen un acto de justicia social, especialmente para quienes han pagado durante años sin poder liquidar sus obligaciones financieras.

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El conjunto Infonavit Los Poetas cuenta con un total de 400 casas, las cuales han demostrado una alta demanda al ser vendidas en solo tres días. Además de las 56 viviendas entregadas durante la ceremonia oficial, se anticipó que otras 100 unidades estarán disponibles para entrega en los días posteriores. Esta dinámica refleja el rápido progreso de la estrategia estatal para expandir la oferta de vivienda digna.

Metas e Inversión en Chiapas

Chiapas se posiciona como una de las entidades prioritarias dentro de la estrategia nacional de desarrollo urbano. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta estatal consiste en construir 70 mil 500 viviendas. Para alcanzar este objetivo, se estima una inversión total de 42 mil 300 millones de pesos, la cual impactará a aproximadamente 254 mil personas en la región.

Hasta la fecha del anuncio, el estado reporta que 35 mil 602 viviendas se encuentran dentro del avance de la estrategia general. Adicionalmente, se han procesado 30 mil créditos de mejoramiento y se ha realizado la reestructuración de 51 mil 294 financiamientos que habían sido catalogados como impagables. Estas cifras subrayan la magnitud del esfuerzo institucional para atender el déficit habitacional histórico.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también contribuye con metas específicas para la región. Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, confirmó que la institución tiene una meta de 34 mil viviendas para Chiapas. Este compromiso se sustenta en una inversión dedicada de 21 mil millones de pesos, reforzando la alianza entre las instancias federales y estatales.

Impacto Nacional y Visión a Largo Plazo

A nivel nacional, el Programa de Vivienda para el Bienestar busca construir 1.8 millones de viviendas y beneficiar a 12 millones de familias. La iniciativa no solo se enfoca en la construcción, sino también en la reestructuración de financiamientos que se volvieron impagables, abarcando más de cinco millones de créditos del Infonavit y Fovissste. Esta doble vía permite que las personas accedan a hogares y regularicen su situación financiera.

Durante la jornada, ciudadanos como Citlali Guadalupe López Romero y Ángel José Orantes Zúñiga expresaron su gratitud al recibir sus nuevas viviendas. Ambos destacaron el valor de contar con un hogar propio para dejar de pagar renta y construir patrimonio familiar. La presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y otras autoridades federales y estatales, simbolizó la colaboración intergubernamental necesaria para ejecutar estos proyectos.

Más allá de las estadísticas, el reto consiste en traducir estos hogares en mejoras tangibles en la calidad de vida y seguridad patrimonial. El programa está dirigido principalmente a quienes históricamente han tenido dificultades para acceder a la vivienda formal. Las instituciones involucradas, como Infonavit, Fovissste y dependencias federales, mantienen canales oficiales para que los interesados consulten requisitos y modalidades de financiamiento específicos, asegurando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.