Sheinbaum evade preguntas sobre Rubén Rocha y su posible fuga; promete responder en la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder preguntas sobre la licencia temporal de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los periodistas insistieron en cuestionar el riesgo de fuga y la seguridad en el estado, pero Sheinbaum solo prometió dar respuestas en su próxima conferencia matutina. Mientras tanto, legisladores aprobaron la licencia de Rocha Moya, quien ya puede ser detenido, y un senador de Morena presentó un polémico dibujo como 'prueba' del caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio envuelta en una serie de cuestionamientos por parte de la prensa durante un acto público en Palenque, Chiapas, este sábado.

Los periodistas le preguntaron sobre la licencia temporal solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien está acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum, sin embargo, evitó responder directamente y se limitó a decir que daría más detalles en su próxima conferencia matutina, conocida como 'la mañanera'. Los reporteros insistieron con preguntas como: ¿No hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha? , ¿han pedido otras extradiciones?

, ¿qué le diría a los sinaloenses? , ¿hay seguridad en el Estado? La mandataria solo repitió que respondería en la mañanera del lunes. Mientras tanto, el ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que Rocha Moya ya puede ser detenido, ya que los legisladores aprobaron por unanimidad su solicitud de licencia por tiempo indefinido.

En un acto aparte, el senador por Morena presentó un dibujo infantil como 'prueba contundente' sobre el caso, lo que generó críticas y burlas en redes sociales. La situación ha generado una ola de incertidumbre en Sinaloa, donde los ciudadanos exigen respuestas claras sobre la seguridad y el futuro de la entidad ante la posible detención del gobernador.

Sheinbaum, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en el tema, limitándose a reiterar que dará más información en su conferencia matutina. La comunidad internacional también está pendiente del caso, ya que las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya podrían afectar las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras tanto, la oposición en México ha criticado la falta de transparencia en el manejo del caso, exigiendo una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por parte del gobierno federal.

La presidenta, sin embargo, ha preferido no entrar en detalles, lo que ha generado más dudas sobre su estrategia para abordar la situación





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