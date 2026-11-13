Sheinbaum exige aclarar vínculos del prófugo Zuany con la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum ordena al Gabinete de Seguridad investigar cómo el exfiscal prófugo Guillermo Zuany colaboró con la CIA en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha ordenado a las autoridades de seguridad nacionales que investiguen a fondo cómo el exfiscal especializado, Guillermo Zuany, colaboró con agencias estadounidenses como la Agencia Central de Inteligencia, conocida comúnmente por sus siglas en inglés (CIA). Esta investigación es considerada prioritaria para el mantenimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como para salvaguardar la soberanía nacional.

Vínculos de Zuany con la CIA en Chihuahua

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum Pardo enfatizó que el Gabinete de Seguridad posee conocimiento sobre la historia detrás de la colaboración de Zuany con la inteligencia estadounidense. El exfuncionario, quien en su momento ocupó el cargo de vicefiscal de la Fiscalía de Chihuahua, llegó a ayudar a la CIA a operar de manera secreta dentro del territorio mexicano, lo cual constituye un punto de discusión crucial para la política exterior.

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La presidenta mexicana señaló que es fundamental entender cómo una figura que estuvo vinculada con actos de corrupción y con la delincuencia organizada logró establecer estos lazos con agencias extranjeras. Según afirmó Sheinbaum, este caso tiene una relevancia directa para la relación bilateral y debe ser analizado con el debido respeto a la soberanía del Estado mexicano, descartando que este asunto genere roces diplomáticos con el gobierno de Washington.

Desaparición de Zuany y Soberanía Nacional

Guillermo Zuany se encuentra actualmente prófugo de la justicia, lo que añade complejidad a la situación y requiere una acción inmediata por parte de las instancias correspondientes. Sheinbaum Pardo descartó que el tema genere fricciones con Estados Unidos, ya que ha sido un asunto que ha sido tratado previamente con el gobierno del vecino del norte, asegurando que existe una línea de comunicación abierta para abordar estos detalles sensibles.

La jefa de Estado mexicano insistió en que vale la pena conocer los pormenores de este caso específico debido a sus implicaciones en la relación entre ambos países. El Gabinete de Seguridad ha sido encargado de recopilar la información necesaria para determinar el paradero actual de Zuany y esclarecer el alcance de su colaboración con la inteligencia estadounidense en el estado de Chihuahua.

Procedimientos del Gabinete de Seguridad

Ante la evidencia de que Zuany ayudó a operar en secreto a la CIA, Sheinbaum anunció que solicitará formalmente a las instancias de seguridad que den a conocer los detalles respecto a Zuany y su ubicación exacta en este momento. Este paso es esencial para garantizar que la historia completa sea revelada y para mantener la transparencia en asuntos de seguridad nacional que involucran a funcionarios públicos mexicanos.

La presidenta consideró que esta aclaración es muy relevante para la historia de cómo Guillermo Zuany llegó a colaborar con las agencias de Estados Unidos. Al pedir información sobre su paradero, la administración de Sheinbaum busca establecer un precedente claro sobre la cooperación internacional y la persecución de delitos que afectan la integridad de las instituciones mexicanas y la soberanía del país.