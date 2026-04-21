Sheinbaum exige investigación científica en el feminicidio de Edith Guadalupe y pide reforma a fiscalías

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el feminicidio de Edith Guadalupe y urgió a la Fiscalía de CDMX a esclarecer el caso mediante pruebas técnicas, al tiempo que llamó a revisar la operatividad de las fiscalías en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su profundo pesar ante el reciente feminicidio de Edith Guadalupe, un caso que ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en tela de juicio el actuar de las autoridades capitalinas. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el suceso como un hecho sumamente lamentable y triste, enfatizando que la administración actual no tolerará negligencias en la impartición de justicia.

Sheinbaum subrayó que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, es una funcionaria honesta y comprometida con valores éticos, por lo que solicitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación otorgar el tiempo necesario para que la institución presente resultados concretos derivados de una investigación rigurosa y apegada a derecho. La presidenta fue enfática al señalar que la Fiscalía debe llevar a cabo una indagatoria basada en pruebas científicas sólidas, y no limitarse únicamente a testimonios, para garantizar que el presunto responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes sin margen de error. La controversia en torno a este feminicidio se ha intensificado debido a las graves denuncias emitidas por los familiares de la víctima. Según lo expuesto públicamente, la familia no solo se vio obligada a realizar gran parte de las labores de búsqueda e investigación por cuenta propia —incluso señalando el lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo, sitio que las autoridades habían omitido revisar previamente—, sino que también revelaron haber sido víctimas de presuntos actos de corrupción, donde se les solicitó dinero para dar seguimiento a su denuncia. Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo federal reconoció que estas prácticas son inaceptables y mencionó que la Fiscalía capitalina ya ha procedido a separar de sus cargos a los funcionarios involucrados mientras se realizan las investigaciones administrativas y penales pertinentes. Sheinbaum puntualizó que la confianza en las instituciones depende directamente de la capacidad de estas para atender a los ciudadanos sin burocracia ni cobros indebidos, especialmente en casos de violencia de género donde la rapidez es un factor determinante para salvar vidas. En un plano más amplio, la presidenta aprovechó el contexto para retomar la urgencia de una reforma profunda en las fiscalías a nivel local y nacional. Recordó que el debate sobre la reestructuración de estos organismos no es nuevo, remontándose al sexenio pasado, y mencionó que la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ha presentado programas de trabajo estratégicos que, a su juicio, merecen mayor atención pública. Según Sheinbaum, el problema podría residir tanto en la falta de aplicación estricta de la ley vigente como en la necesidad de reformas jurídicas estructurales y la asignación de recursos suficientes que garanticen una atención digna y eficiente. La presidenta hizo un llamado a que estas reformas se discutan abiertamente, destacando que el objetivo final es transformar la cultura institucional para que las víctimas no tengan que suplir las funciones del Estado en momentos de vulnerabilidad extrema, asegurando que su gobierno mantendrá una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento de estos procesos en todo el territorio nacional





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