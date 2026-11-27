El Gobierno de Claudia Sheinbaum amplió el decreto de importación de autos usados hasta el 30 de noviembre de 2027, manteniendo aranceles del 1% y 10% para estabilizar el comercio fronterizo con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la ampliación del marco legal para la importación definitiva de automóviles de procedencia extranjera en México, extendiendo su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2027. Este decreto, publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes 27 de noviembre de 2026, entró en vigor inmediatamente y mantiene las estructuras arancelarias existentes para regularizar el flujo comercial con Estados Unidos.

Vigencia legal y autoridades signatarias

La administración federal justificó esta prórroga para brindar certeza jurídica a propietarios e importadores, asegurando que las condiciones económicas y comerciales actuales persisten, especialmente en las comunidades fronterizas con vínculos estrechos con el mercado estadounidense. La medida modifica el artículo Transitorio Primero del ordenamiento original publicado el 4 de noviembre de 2024, siguiendo una primera ampliación realizada en noviembre de 2025 que extendía la vigencia hasta 2026. El documento fue firmado conjuntamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, consolidando el compromiso interinstitucional con el sector automotriz.

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Aranceles diferenciados por antigüedad

El esquema tariffario establece dos tasas específicas según la antigüedad del vehículo importado, diseñadas para mantener condiciones favorables en el comercio transfronterizo. Para la modalidad de vehículos con una antigüedad de entre cinco y nueve años, se aplica un arancel del 1%. Para las unidades que contengan entre ocho y nueve años, la tasa del impuesto general de importación aumenta al 10%. Estas tasas representan el arancel base, pero los operadores deben calcular cuidadosamente los costos totales, ya que el proceso adicional incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), los honorarios del agente aduanal y los gastos administrativos de registro.

Certidumbre para el mercado automotriz

El objetivo central de la prórroga es proteger el patrimonio de las familias mexicanas mientras se garantiza que los automóviles extranjeros cumplan estrictamente con las normas nacionales de seguridad y protección ambiental. El Gobierno federal ha enfatizado que esta continuidad normativa permite a las familias acceder a opciones de movilidad más accesibles sin sacrificar los estándares regulatorios. Al mantener los plazos vigentes, la administración busca evitar la incertidumbre que podría afectar la cadena de suministro y la confianza de los consumidores en el mercado nacional, estableciendo un horizonte claro hasta el año 2027 para todas las operaciones legales.

Exclusiones y límites del decreto

Es fundamental precisar que la extensión de este decreto no habilita una regularización automática para los vehículos irregulares conocidos coloquialmente como autos chocolate, los cuales continúan fuera del alcance de esta figura legal. La medida se limita exclusivamente a las operaciones de importación definitiva amparadas en las modalidades existentes, lo que significa que aquellos propietarios con vehículos estacionados de manera ilegal no tienen derecho a acogerse a estos beneficios mediante esta sola publicación. La autoridad reitera que el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales es indispensable para realizar cualquier operación bajo este esquema.

Impacto en la economía fronteriza

La decisión tiene implicaciones directas para la economía de las zonas limítrofes, donde el intercambio comercial con Estados Unidos es un pilar fundamental. Al consolidar la vigencia hasta finales de 2027, se reduce el riesgo de interrupciones comerciales abruptas y se facilita la planificación a largo plazo para empresas importadoras y concesionarios especializados. Este enfoque permite que el sector automotriz opere con estabilidad, asegurando que los flujos de vehículos usados continúen contribuyendo a la economía regional sin generar volatilidad en los precios o en la disponibilidad de unidades para el consumidor final.