La presidenta Claudia Sheinbaum instaló tres plataformas en el Golfo de México para aumentar la producción de Pemex, alcanzando un máximo histórico de 1.45 millones de barriles diarios.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de operaciones de tres nuevas plataformas marinas desde la Terminal Marítima Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Este acontecimiento marca un hito en la estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex) para fortalecer la producción en el Golfo de México, consolidando la soberanía energética nacional. La iniciativa busca explotar los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen con tecnología propia, garantizando que los recursos del subsuelo beneficien directamente al pueblo mexicano.

Avances en Petroquímica y Reducción de Deuda

En su intervención, Sheinbaum Pardo enumeró cinco logros fundamentales que evidencian la recuperación de la industria energética. Destacó que la planta de Escolín ha progresado un 30 por ciento en la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes. Asimismo, se asegura el aprovechamiento del gas natural sin impactos ambientales negativos, mientras se procesa un récord de 1.45 millones de barriles de petróleo diarios. La deuda de la Empresa Pública del Estado también ha disminuido de 90 mil millones a menos de 70 mil millones de dólares.

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Detalles Técnicos de los Nuevos Pozos Marinos

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, detalló que la instalación de estas tres nuevas plataformas permitirá acceder a 12 nuevos pozos de desarrollo. La distribución técnica incluye siete pozos en el campo Tlatitok, cinco en Konen y cuatro en Sejkan. La producción combinada de estos puntos se estima en 79 millones de pies cúbicos de gas diarios y 54 mil barriles diarios de petróleo, distribuidos equitativamente entre los tres campos operativos.

Liderazgo de Luz Elena González Escobar

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó que estas acciones representan un retorno a la ingeniería mexicana, un conocimiento que fue negligenciado por gobiernos anteriores. Su gestión ha sido clave para alinear los recursos del país con las instrucciones de la mandataria, priorizando el bienestar social y la independencia nacional. González Escobar afirmó que la honestidad y el liderazgo son pilares para el rescate integral de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Compromiso Político y Soberanía Energética

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, elogió la visión estratégica de la Presidenta para consolidar una industria central en la economía del país. Reafirmó que la recuperación de Pemex es vital para la independencia de la nación y el bienestar del pueblo. Sheinbaum Pardo cerró el acto reafirmando que el gobierno no sirve a intereses extranjeros, sino que trabaja por la transformación de la vida de millones de mexicanos.