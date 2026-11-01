Sheinbaum inspecciona Tren Querétaro-Irapuato: Avance 24.71% y estímulo económico

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó el avance del Tren Querétaro-Irapuato, destacando su impacto en el empleo y la economía mexicana. Conoce los detalles de la obra y su impacto en la infraestructura del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Guanajuato para supervisar en persona las obras del proyecto ferroviario Tren Querétaro-Irapuato. Acompañada por los gobernadores Mauricio Kuri González de Querétaro y Libia Dennise García de Guanajuato, ambos miembros del Partido Acción Nacional, la mandataria federal enfatizó la importancia de la coordinación bipartidista en proyectos de interés nacional. Desde la entidad guanajuatense, Sheinbaum destacó que, a pesar de las diferencias políticas, el trabajo conjunto es fundamental para el bienestar de todo el país.

Avance y detalles del proyecto ferroviario

El proyecto del Tren Querétaro-Irapuato tendrá una extensión total de 102 kilómetros y contará con cinco estaciones estratégicas. Las paradas están ubicadas en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar/Villagrán, Salamanca e Irapuato. Según los datos más recientes, el avance general de las obras se encuentra en un 24.71 por ciento. Esta infraestructura busca mejorar significativamente la conectividad regional y facilitar el transporte de pasajeros y carga en la zona centro del país.

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El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, proporcionó detalles técnicos sobre la construcción. La obra incluirá diez viaductos con un largo total de seis kilómetros, un túnel cajón de un kilómetro y medio, y trece estructuras viales adicionales. El primer tramo, de treinta kilómetros, corresponde a la etapa inicial, mientras que los setenta kilómetros restantes atraviesan las ciudades de Salamanca y Cortázar en la segunda etapa del proyecto.

La empresa encargada de la ejecución del proyecto es Alstom Ferroviaria México. Actualmente, la construcción genera tres mil trescientas sesenta y cinco empleos directos y cinco mil setecientos empleos indirectos. Se estima que dos millones de personas entre ambas entidades se beneficiarán directamente con esta infraestructura. Además, los convoyes serán fabricados por la misma compañía en Ciudad Sahagún, Hidalgo, lo que fortalece la industria nacional de transporte.

Impacto económico y crecimiento del PIB

Sheinbaum atribuyó parte del dinamismo económico actual a programas como el de Vivienda para el Bienestar y al plan ferroviario. Indicó que la construcción genera cadenas de valor que potencian la economía local y nacional. Según sus cálculos, estos programas están impulsando cerca de un porcentaje del Producto Interno Bruto durante este año. La mandataria aseguró que la obra pública y la vivienda son los principales motores del crecimiento económico en México.

Destacó que la economía mexicana registró un crecimiento anual del 3.2 por ciento en el tercer trimestre de 2026, según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral publicada por el Inegi. La presidenta señaló que las estimaciones iniciales no preveían superar el uno por ciento de crecimiento. Atribuyó este éxito a la inversión en obra pública y a la atracción de capital extranjero y nacional, especialmente en manufactura y electrónica en Querétaro y Guanajuato.

La mandataria reiteró su compromiso de construir dos mil quinientos kilómetros de vías durante su sexenio, tanto para pasajeros como para carga. Mencionó ejemplos como la conexión Ciudad de México-Querétaro, que tiene enlaces con San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo es reducir el tiempo de viaje, que actualmente puede variar entre dos y seis horas debido al tráfico en carreteras, y liberar capacidad de carga en las vías existentes.

Detalles técnicos de los viaductos en construcción

Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, titular de la Unidad de Construcción de la ATTRAPI, explicó que el viaducto Basurero lleva un avance del 86.15 por ciento. Este viaducto tendrá un kilómetro de longitud y treinta y ocho claros, utilizando trabes Aashto tipo IV de treinta metros. Se planea cambiar el nombre de esta estructura para honorar la obra pública. Actualmente se construyen cinco viaductos, con dos adicionales que iniciarán la próxima semana y tres más a finales de diciembre.

El viaducto Celaya se destaca como el más largo del proyecto, con 1.8 kilómetros más sus dos accesos. Su complejidad radica en ser la conexión entre la salida urbana de Celaya y la zona industrial. Esta configuración permitirá reconfigurar las vías de carga y las espuelas para garantizar la libre operación de la industria local. El proyecto se diseñó con un análisis de demanda elaborado para asegurar tarifas justas y rentabilidad, funcionando como un sistema de metro a gran escala para las zonas metropolitanas.