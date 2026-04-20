Sheinbaum instruye a Segob informar sobre restos óseos hallados en Tláhuac y Chalco

La presidenta de México solicita un informe sobre el hallazgo de restos óseos en los límites de la CDMX y el Edomex, reafirmando el apoyo gubernamental a los colectivos de búsqueda ante la emergencia forense reportada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha solicitado formalmente a la Secretaría de Gobernación ( Segob ) que brinde un informe detallado sobre los recientes hallazgos de restos óseos en las zonas limítrofes entre la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Esta instrucción responde a la creciente preocupación de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes durante las últimas jornadas han localizado más de un millar de fragmentos óseos en el área conocida como las lagunas de La Habana. Ante esta situación, la mandataria aseguró que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, mantiene un acompañamiento constante con las familias afectadas para garantizar que los procesos de identificación y justicia se lleven a cabo con total transparencia y rigor institucional. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional entre los gobiernos estatales de México y la Ciudad de México, así como con la Fiscalía General de la República. La problemática, descrita por diversos colectivos como una emergencia forense, ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de búsqueda y la comunicación hacia las víctimas indirectas. La Presidenta enfatizó que se están implementando reformas a la Ley de Búsqueda, las cuales serán comunicadas gradualmente a la ciudadanía a través de la Secretaría de Gobernación. Se busca, ante todo, que las familias no se sientan solas en el proceso y que los operativos tengan un impacto real en la resolución de estos casos que afectan profundamente al tejido social de la región centro del país. Además de este tema, la jornada informativa estuvo marcada por otros asuntos de gran relevancia nacional. Se abordó el reciente operativo en el estado de Chihuahua, donde agentes estadounidenses fallecieron en un accidente, tema sobre el cual Sheinbaum pidió revisar si existió alguna vulneración a la soberanía o a las leyes de seguridad vigentes. Asimismo, se destacó el nuevo golpe al Cártel de Sinaloa por parte de las autoridades de Estados Unidos, quienes anunciaron restricciones de visa para 75 familiares y socios comerciales vinculados a dicho grupo criminal. Finalmente, en el ámbito de la justicia y la salud pública, se informó sobre la detención de dos personas en el Estado de México por la venta de medicamentos falsificados, incluyendo 110 dosis apócrifas de vacunas contra el VPH, un hecho que las autoridades están investigando para desarticular redes de comercialización ilícita de fármacos que ponen en riesgo la salud de la población





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