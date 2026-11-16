Sheinbaum llega a Shenzhen para la Cumbre APEC y reunión con Xi Jinping

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen, China, el 18 de noviembre para la cumbre APEC, buscando cooperación en ciencia y medio ambiente con el presidente Xi Jinping.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a la ciudad de Shenzhen, en China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cita oficial está programada para los días 18 y 19 de noviembre, marcando un momento clave en la diplomacia externa del gobierno mexicano. El viaje incluye una importante reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, así como otros contactos diplomáticos estratégicos.

Llegada y bienvenida oficial en Shenzhen

El vuelo que transportaba a la mandataria aterrizó a las 11:30 horas locales tras emprender el domingo un trayecto desde México. El recorrido aéreo duró más de 20 horas, reflejando la vasta distancia entre ambas naciones. Sheinbaum fue recibida por una comitiva del gobierno de Xi Jinping en la pista del aeropuerto del distrito de Bao'an, donde la recibieron con protocolos de estado habituales en visitas de alto nivel.

Also read Ricardo Monreal respalda el viaje de Sheinbaum a la cumbre APEC en China

Decenas de hombres y mujeres, vestidos con trajes en colores rosa y blanco, portaban ramos de flores para dar la bienvenida a la jefa de Estado. Este gesto simboliza la calidez de la recepción oficial. En el grupo que aguardaba en la pista se encontraban funcionarios chinos de alto rango y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, quien también participó en la edición anterior de la APEC desarrollada en Corea del Sur.

Agenda centrada en ciencia y medio ambiente

Tras su llegada, la mandataria mexicana detalló que parte fundamental de su agenda se centrará en buscar la colaboración en materia de medio ambiente. Este enfoque responde a los desafíos globales actuales y busca integrar soluciones sostenibles en las políticas comerciales de la región. Además, la cooperación se extenderá al sector de los hospitales inteligentes, una tecnología emergente que promete transformar la atención médica.

La ciencia también será un pilar central de los diálogos bilaterales y multilaterales que llevará a cabo Sheinbaum en suelo chino. La búsqueda de alianzas en estos campos técnicos permite a México posicionarse como un actor relevante en la innovación asiática. Estas áreas representan oportunidades concretas para el desarrollo tecnológico y la mejora de la infraestructura sanitaria en el país.

Impacto diplomático y próximos pasos

La presencia de Claudia Sheinbaum en la APEC refuerza los lazos comerciales entre México y Asia-Pacífico. Las negociaciones buscan establecer marcos de cooperación que vayan más allá del intercambio comercial tradicional, incluyendo la transferencia de conocimiento tecnológico. Los resultados de esta cumbre podrían influir en las políticas futuras de inversión y desarrollo sostenible.

Los contactos diplomáticos programados para el 18 y 19 de noviembre establecerán las bases para una relación más estrecha con China. La reunión con Xi Jinping será un momento crítico para definir los compromisos bilaterales. El gobierno mexicano espera que estas interacciones generen beneficios tangibles para los sectores público y privado, asegurando un flujo constante de innovación y recursos para el bienestar nacional.