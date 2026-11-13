Sheinbaum niega caravanas migrantes tras amenazas de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmiente la existencia de nuevas caravanas migrantes en la frontera norte ante las amenazas de aranceles de Donald Trump, detallando la estrategia de información y disuasión implementada por el gobierno mexicano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no se ha registrado ningún avance de caravanas de migrantes hacia la frontera de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en 2024. Esta declaración oficial fue emitida durante una conferencia de prensa en respuesta a las amenazas de aranceles impulsadas por el mandatario republicano.

Negación de Avance Migrante Actual

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó tajantemente que, bajo la administración de Donald Trump, ninguna caravana migrante ha logrado aproximarse a la línea divisoria. El titular republicano alertó que México debería detener la llegada de migrantes, de lo contrario, enfrentaría una duplicación inmediata de aranceles. La presidenta mexicana aclaró que esta situación no corresponde con la realidad observada en el terreno.

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Trump había expresado en su plataforma digital Truth Social que las personas incluidas en estas supuestas caravanas son rechazadas por múltiples naciones. El mandatario estadounidense informó a las autoridades fronterizas y al ICE que no habría clemencia si México no actuaba de manera contundente. La declaración buscaba presionar al gobierno de México para frenar lo que el líder republicano describió como una invasión inminente.

Estrategia de Información y Disuasión

El gobierno mexicano ha logrado reducir drásticamente el número de migrantes en movimiento mediante una campaña transparente de información. Claudia Sheinbaum Pardo detalló que existen dos caravanas recientes, una de las cuales se encuentra en Arriaga Chiapas. Este grupo había comenzado con cerca de 500 personas, luego sumó 600 individuos, pero actualmente cuenta con menos de 100 participantes.

La reducción en los efectivos se atribuye a la comunicación directa con los migrantes sobre las dificultades para cruzar. Se les explica que sus objetivos de llegar a Estados Unidos son inviables debido a la estricta política antimigratoria vigente. Esta honestidad permite que la mayoría decida regresar a sus países de origen o quedarse en México bajo condiciones específicas.

El Instituto Nacional de Migración cuenta con la experiencia necesaria para atender a las personas en movilidad irregular. El personal guía a las familias y a los individuos para que mantengan su bienestar durante el proceso. Se desmiente la información falsa que sugiere que las elecciones en Estados Unidos cambiaron las reglas de entrada, aclarando que esto es un engaño común.

Impacto Comercial y Relaciones Internacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también abordó las tensiones comerciales iniciadas por Donald Trump desde su retorno al poder en enero de 2025. El líder republicano ha utilizado aranceles como herramienta de presión contra sus aliados, justificando estas medidas con alegaciones de invasiones migratorias. Estas acciones generan fricciones que podrían afectar la economía bilateral.

A pesar de las amenazas, la mandataria federal descartó que su viaje a China para la cumbre APEC cause problemas con Donald Trump. México mantiene una relación comercial importante con China, aunque no posee un tratado de libre comercio con este país. La presidenta enfatizó que la amistad de México con todas las naciones es constante y no depende de disputas externas.

Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que México ya cuenta con un tratado de libre comercio consolidado con Estados Unidos y Canadá. No existen planes gubernamentales para establecer acuerdos similares con China en el futuro cercano. La reunión con el presidente chino Xi Jinping se centra en el intercambio comercial y no representa un obstáculo para las negociaciones actuales con el gobierno estadounidense.