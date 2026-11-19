La presidenta Claudia Sheinbaum insta a los líderes de APEC en Shenzhen a abandonar la lógica de ganar-pierde y fomentar la prosperidad compartida mediante cooperación genuina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino ante los líderes reunidos en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC) en Shenzhen, China. En esta plataforma de alto nivel, la mandataria mexicana lanzó un llamado contundente para que las naciones miembros recuperen los principios fundacionales del mecanismo regional.

Sheinbaum exigió superar la lógica económica obsoleta donde unos países ganan y otros pierden. Señaló que el desarrollo nacional siempre debe buscar el beneficio directo de la ciudadanía y no servir como obstáculo para el progreso de otras economías.

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Visión de prosperidad compartida en Asia Pacífico

La mandataria destacó que la verdadera prosperidad reside en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer y desarrollar sus capacidades. Enfatizó que el objetivo fundamental es ofrecer una vida mejor a los pueblos de la región, multiplicando los beneficios mediante la integración.

Señaló que México sostiene la necesidad de fortalecer una visión donde todos ganen. Afirmó que esta postura permite transformar la competencia en una oportunidad colectiva, asegurando que el desarrollo económico no sea un juego de suma cero entre los miembros del foro.

Recordando los principios fundacionales del foro

Sheinbaum recordó que, desde su creación en 1989, el Foro se construyó sobre la convicción de que la cooperación económica podría contribuir al desarrollo y al respeto a la diversidad. Los principios fundacionales siempre han buscado beneficios mutuos entre las economías de Asia y el Pacífico.

La presidenta explicó que la integración y la innovación no deben limitarse a incrementar el comercio. Propuso que estas herramientas permitan compartir conocimientos, desarrollar tecnología y fortalecer las capacidades productivas de cada nación miembro.

Oportunidades de cooperación y desarrollo tecnológico

En su intervención plenaria, Sheinbaum indicó que hoy existe una oportunidad única para recuperar ese sentido profundo de la cooperación regional. Este enfoque busca generar mejores condiciones de vida a través de la colaboración técnica y financiera entre los países miembros.

La jefa del Estado mexicano reiteró que las 21 naciones de la APEC deben estrechar lazos de manera efectiva. La meta prioritaria es que la prosperidad compartida se multiplique, asegurando un impacto positivo y duradero en el bienestar de toda la población regional.