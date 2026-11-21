La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de usar una nueva farsa para atacar el proceso electoral de 2027. Sostuvo que sus intentos por deslegitimar la democracia volverán a fracasar en México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó durante la ceremonia del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana sobre los planes de los opositores políticos para restar legitimidad al proceso electoral de 2027. Afirmando que dicha estrategia constituye una "nueva farsa", sostuvo que los grupos que se oponen a la Cuarta Transformación volverán a fracasar en sus intentos por sembrar dudas sobre un proceso que considera un ejemplo histórico de respeto al voto.

Acusaciones de fraude histórico y legitimidad democrática

Sheinbaum Pardo remarcó que la aspiración de elecciones libres y el respeto a la voluntad popular fueron motivos clave para que la población se levantara en armas hace 116 años. La mandataria recordó episodios de presuntos fraudes electorales en las contiendas de 1988, donde participó Cuauhtémoc Cárdenas, y 2006, con Andrés Manuel López Obrador, argumentando que las boletas fueron quemadas en ambos casos para borrar la historia.

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Señaló que estos episodios no pueden justificarse ni borrarse a conveniencia, ya que fueron determinantes para la victoria de López Obrador en 2018 y para su propia elección en 2024, respaldada por 36 millones de votos. Destacó que las reformas y decretos de los dos años de gobierno permitieron que el poder dejara de ser un privilegio de unos cuantos, ejerciendo ahora la autoridad con responsabilidad y austeridad.

Respuesta a ataques políticos y campañas de desprestigio

La Presidenta federal denunció que quienes quedaron fuera del poder, debido a la pérdida de respaldo ciudadano, pretenden debilitar este proyecto de transformación para regresar a los fueros y privilegios del pasado. Afirmó que la autoridad moral se construye con congruencia y convicciones, mientras acusó a los adversarios de intentar debilitar el proyecto mediante la calumnia y la desesperación ante su falta de apoyo popular.

Detalló que en los últimos dos años, los opositores han emprendido diversos planes para atacar su gestión, incluyendo pagos por campañas en redes sociales, llamadas a la violencia, falsas movilizaciones juveniles y la búsqueda de injerencia extranjera. Sheinbaum afirmó que todos estos intentos han fracasado, reiterando que su estrategia actual para deslegitimar las elecciones del 2027 también estará condenada al desaire.

Controversia del INE y críticas al régimen neoliberal

En el contexto de las contrataciones irregulares halladas en el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum criticó a quienes hoy definen su postura, señalando que permitieron el mantenimiento de estos esquemas corruptos en el pasado. Acusó a estos actores de reivindicar la dictadura de Porfirio Díaz y defender un gobierno autoritario, calificando de paradójico que quienes claman por libertad hayan vivido acomodados durante el periodo neoliberal.

La mandataria condenó que sectores de la oposición recibían sobres de dinero cada mes para callar injusticias, evadían impuestos y corrompían los órganos electorales mediante el reparto de cuotas y liquidaciones millonarias. Sostuvo que nada bueno puede surgir de quienes hicieron de la corrupción su modo de vida, advirtiendo que no se puede esperar legitimidad de intelectuales que cambian de postura según su conveniencia ni de poderosos cegados por la ambición.