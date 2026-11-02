Sheinbaum prepara agenda APEC 2026 y auditoría mexicana revisa corrupción

Cerca de la cumbre APEC 2026, la presidenta Sheinbaum busca reuniones con líderes globales mientras la auditoría superior de México inicia una revisión profunda de la corrupción.

Con menos de veinte días de distancia para el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, donde participará en la cumbre de la APEC 2026, la Cancillería mexicana está trabajando intensamente para concretar un tercer encuentro cara a cara con el mandatario estadounidense Donald Trump. Este esfuerzo diplomático forma parte de una agenda más amplia que incluye la búsqueda de reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Incluso, en los círculos diplomáticos no se descarta la posibilidad de un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque por el momento los funcionarios siguen afinando los detalles finales de la agenda oficial.

Objetivos estratégicos de la diplomacia mexicana

La visita presidencial a Asia Oriental tiene una mirada puesta en el futuro próximo, específicamente en el año 2028, cuando México será la sede oficial de la reunión de la APEC. La diplomacia mexicana busca aprovechar esta cumbre internacional para abrir múltiples puertas diplomáticas al mismo tiempo, un momento crucial en medio de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como T-MEC. El objetivo es asegurar que las relaciones comerciales y políticas se mantengan estables y ventajosas para el país en este periodo de transición y revisión de acuerdos existentes.

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Revisión anticorrupción en instituciones clave

Paralelamente a la agenda internacional, ha habido una fuerte sacudida en el ámbito interno con la entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte del auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios. Los resultados arrojaron posibles irregularidades en diversas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales de los estados, la Universidad Nacional Autónoma de México y gobiernos municipales y estatales, por un monto que supera los nueve mil millones de pesos.

Las nuevas investigaciones de oficio apuntan a que esta Auditoría Superior tiene la intención de ampliar su fiscalización, distanciándose de la vigilancia menos estricta aplicada por el anterior auditor, David Colmenares. En los círculos políticos y periodísticos, ya existen quienes se refieren a Aureliano Hernández Palacios con el sobrenombre de zar anticorrupción, lo que indica una percepción de un cambio en la postura de la institución fiscalizadora hacia una mayor rigurosidad.

Desafíos para combatir la corrupción en México

A pesar de estos avances institucionales, aún falta un largo trecho para que en México, quien maneja dinero público en cualquier nivel del gobierno sepa con certeza que será revisado y que, si actúa de manera incorrecta, será castigado. Esta situación contrasta con los discursos del sexenio pasado, donde se prometió barrer la corrupción de arriba para abajo, similar a como se limpian las escaleras. La expectativa es ver si se avanza realmente para cumplir lo que anteriormente fue considerado puro discurso político sin una implementación efectiva.

Implicaciones políticas y alianzas regionales

En el ámbito político estatal, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco vuelve a afectar la carrera política de Braulio Luna, un territorio panista difícil para el morenismo en Aguascalientes. La dirigencia panista analiza la postulación de Luna, quien es amigo cercano de Blanco desde sus tiempos como compañeros en el Club América y en la Selección Nacional. Según declaraciones de Luna, él quedó fuera del Mundial de 2006 porque el técnico Ricardo La Volpe decidió prescindir de Blanco y de sus amigos para no descomponer el vestuario.

La aspiración política de Luna podría estar en peligro nuevamente debido a esta asociación, ya que el exgobernador de Morelos es frecuentemente citado como ejemplo de que un exfutbolista no es garantía de honestidad política. Por otro lado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no ha dejado de buscar construir una alianza entre el PRI y el PAN. Durante su visita a Chihuahua, reconoció el trabajo de la gobernadora panista María Eugenia Campos y sostuvo que la líder panista nacional, María del Carmen Nava, no está sola frente a los embates del morenismo.