Sheinbaum presenta avance del Plan Michoacán con inversión de 118 mil millones

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Plan Michoacán ha ejercido 72 mil millones de pesos y alcanza un 67% de avance en sus ejes estratégicos hasta la fecha.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conferencia matutina de este miércoles para presentar un informe detallado sobre el estado de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Durante su intervención, la mandataria federal destacó los avances significativos alcanzados en materia de seguridad pública, atención social, desarrollo económico, turismo, protección ambiental y electrificación en la entidad.

Inversión y Avance General del Plan

Claudia Sheinbaum Pardo informó oficialmente que el plan contempla una inversión total de 118 mil millones de pesos para el periodo comprendido entre 2025 y 2030. De esta cifra global, se ha ejercido actualmente un monto de 72 mil millones de pesos, lo que representa una implementación financiera robusta y temprana respecto al horizonte temporal establecido. Las acciones gubernamentales están distribuidas en 12 ejes estratégicos y registran un avance general del 67%, consolidando así un ritmo de trabajo acelerado.

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Además de los indicadores financieros, la presidenta señaló que las estrategias cuentan con la presencia permanente de distintas secretarías de Estado en Michoacán. Este despliegue institucional busca garantizar que la administración federal esté operativamente activa en todo momento dentro de la entidad, facilitando la respuesta inmediata ante las necesidades locales y asegurando la continuidad de los programas establecidos.

Seguridad y Contexto Político en Uruapan

Sobre la situación específica de seguridad en Uruapan, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que existe una coordinación activa con la alcaldesa local y diversas autoridades federales. Entre los funcionarios involucrados en esta estrategia se incluyen el secretario de Seguridad, el comandante de la zona militar y los elementos de la Guardia Nacional, quienes trabajan conjuntamente para estabilizar la región.

La mandataria indicó que se ha brindado apoyo integral en distintos temas para el municipio, reconociendo que a un año del homicidio del alcalde Carlos Manzo existen avances que ella misma calificó como relevantes. No obstante, Sheinbaum señaló explícitamente que el contexto político actual se trata de un asunto distinto al de seguridad, manteniendo una separación clara entre los desafíos electorales o administrativos y las operaciones de combate al crimen organizado.

Participación de Secretarías Federales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aportó datos concretos sobre la infraestructura administrativa del gobierno federal en la entidad. Informó que 53 dependencias federales han logrado llegar a todos los municipios de Michoacán mediante la realización de 115 Ferias del Bienestar. El objetivo central de estas ferias es acercar trámites burocráticos y servicios públicos directamente a la población, reduciendo las barreras de acceso para los ciudadanos.

Por su parte, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dio a conocer que se trabaja activamente en 24 proyectos de desarrollo económico diseñados específicamente para la entidad. Estos iniciativas buscan dinamizar la actividad comercial y generar oportunidades laborales sostenibles, complementando así los esfuerzos realizados en otros sectores productivos clave para la recuperación regional.

Turismo y Desarrollo Ambiental

En el sector turístico, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó cifras optimistas sobre la llegada de visitantes. Informó que entre enero y agosto de 2026 llegaron un 10.1% más turistas a Michoacán, en comparación con el mismo periodo del año anterior 2025. Este incremento sugiere una recuperación notable de la industria hotelera y de servicios culturales en la región.

En materia de conservación natural, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció una inversión proyectada de 168.2 millones de pesos. Estos recursos están destinados a impulsar la producción forestal sustentable en Michoacán, buscando equilibrar la actividad económica con la preservación de los ecosistemas locales y la biodiversidad propia de la región.

Electrificación y Cobertura Energética

La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló los logros alcanzados en la modernización de la infraestructura eléctrica estatal. Informó que han concluido mil 256 obras de electrificación en el estado, un esfuerzo masivo que ha permitido alcanzar una cobertura del 99.9% de los hogares de la entidad. Esta casi totalidad en el acceso a la energía eléctrica representa un hito fundamental para mejorar la calidad de vida de los residentes rurales y urbanos.

No obstante, Sheinbaum indicó que es necesario continuar trabajando en la entidad para mantener estos niveles de progreso. La administración federal reafirmó su compromiso con la permanencia en Michoacán, asegurando que los indicadores de reducción de delitos de alto impacto y la colaboración permanente con distintos sectores de la sociedad seguirán siendo monitoreados rigurosamente en los meses venideros.