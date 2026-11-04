Sheinbaum presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum expone resultados sociales y económicos del Plan Michoacán, incluyendo obras de infraestructura y programas de bienestar en Uruapan.

Un año después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a conocer los primeros resultados concretos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La mandataria federal realizó esta presentación oficial en el Patio Central de Palacio Nacional, destacando exclusivamente los avances en materia de bienestar social y obras públicas que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos michoacanos.

Estrategia de Bienestar y Desarme en Michoacán

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló las acciones ejecutadas para fortalecer la paz social en la entidad durante este periodo. La funcionaria reportó la realización de 115 Ferias del Bienestar, coordinadas con los tres niveles de gobierno para distribuir toda la oferta institucional disponible. Además, se han procesado un millón 120 mil trámites y servicios para atender las necesidades ciudadanas en diversas áreas administrativas.

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Como parte fundamental de la estrategia de seguridad preventiva, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha logrado la recolección de 673 armas de fuego. Este mecanismo busca reducir la violencia mediante la sustitución de armamento por apoyos sociales. También se establecieron Tianguis del Bienestar en 268 localidades, reforzando la presencia estatal en zonas rurales y urbanas para construir paz desde las causas que generan la violencia.

Inversiones Económicas y Proyectos Industriales

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, anunció que en noviembre comenzarán las obras de uno de los polos de desarrollo económico más avanzados del país. Este proyecto estratégico cuenta con una inversión total de 9 mil 300 millones de pesos y está diseñado para conectar con la carretera federal 120, facilitando la logística comercial en la entidad.

La Secretaría de Economía trabaja activamente en fomentar el crecimiento mediante un portafolio de 24 proyectos de inversión valorados en 11 mil 337 millones de pesos. Empresas reconocidas como ArcelorMittal y Grupo Bafar participan en estas iniciativas que buscan generar empleo y modernizar la industria local. Para agilizar estos procesos, se instalaron comités promotores en los municipios clave de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán.

Impacto en Turismo, Empleo e Infraestructura

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informó que entre enero y agosto llegaron 2 millones 464 mil turistas a la entidad, generando una derrama económica de 186.2 millones de dólares. Se registraron 13 mil 927 vuelos y se destacó el turismo comunitario, que atrajo a más de un millón de visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos. Estos datos reflejan la recuperación y el potencial del sector turístico michoacano.

Mararth Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, resaltó la emisión de certificados laborales para la agroexportación y la realización de 42 ferias de empleo que colocaron a mil 396 personas. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro benefició a 12 mil 294 jóvenes, mientras que 206 trabajadores agrícolas temporales fueron enviados a Canadá bajo seguimiento especial. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, comunicó la modernización de 411 kilómetros de carreteras federales y estatales, además de la construcción de Centros Comunitarios México Imparable.

Saneamiento Ambiental y Apoyo al Campo

Efraín Morales, director de la Conagua, señaló que se avanza en el saneamiento del Lago de Pátzcuaro con una inversión de mil 500 millones de pesos. Se ha tecnificado un área de mil 300 hectáreas y se ejecutan obras de agua potable y drenaje en los 113 municipios del estado, mejorando la infraestructura hídrica regional. Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentó el monitoreo de 193 mil 183 hectáreas de producción de aguacate para mantener la certificación de exportación.

La participación incluye a 34 mil 867 productores y 2 mil 231 personas incorporadas a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM). Hasta el momento, se han inspeccionado mil 1174 cargamentos verificados, sumando más de 7 mil 391 toneladas. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de protección de la denominación de origen del aguacate de Michoacán, fortaleciendo su posicionamiento comercial y la formalización de negocios mediante la digitalización de más de 25 mil micro, pequeñas y medianas empresas.