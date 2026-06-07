Sheinbaum presenta el minivehículo eléctrico mexicano Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum condujo el prototipo Olinia, un minivehículo eléctrico diseñado y ensamblado en México, con un precio inicial de 150 mil pesos.

El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum condujo el prototipo del mini vehículo eléctrico Olinia hasta el escenario principal de la Base Militar de Santa Lucía, durante la presentación oficial del proyecto.

Este vehículo representa el primer modelo diseñado y ensamblado completamente en México, con un precio inicial de 150 mil pesos. El nombre Olinia proviene del náhuatl y significa movimiento, simbolizando la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de los jóvenes mexicanos, quienes fueron los principales impulsores del proyecto.

El evento contó con la presencia de estudiantes y egresados de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades estatales, quienes trabajaron durante meses en el diseño y desarrollo del prototipo. Sheinbaum destacó que Olinia es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se invierte en ciencia y tecnología, y cuando se apoya el talento joven.

El vehículo, de tamaño compacto, está pensado para movilidad urbana, con una velocidad máxima adecuada para la ciudad y una autonomía suficiente para el día a día. El vehículo está concebido para trayectos urbanos y de corta distancia, con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts que prioriza la fuerza para enfrentar pendientes y condiciones de la ciudad. Contará con capacidad para transportar pasajeros o pequeñas cargas.

Según estimaciones del proyecto, una persona que recorra 75 kilómetros diarios podría ahorrar más de 50 mil pesos al año en comparación con un vehículo de combustión interna. La recarga se realizará mediante una clavija similar a la de un refrigerador o un horno de microondas, facilitando su uso en hogares. El gobierno informó que el modelo estará disponible en diferentes versiones y que las primeras entregas comenzarán durante el verano de 2027.

Como parte del plan de infraestructura, se prevé instalar decenas de miles de puntos de carga en el país hacia 2030, comenzando con 2 mil estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla. El director del proyecto señaló que la meta es alcanzar un contenido nacional del 75% para 2030 y consolidar una nueva plataforma industrial mexicana enfocada en la electromovilidad, con participación pública y privada.

Este proyecto no solo busca fabricar un automóvil eléctrico, sino demostrar que México es capaz de imaginar, diseñar, desarrollar y hacer realidad un vehículo propio, con el talento de sus jóvenes y la colaboración de diversas instituciones públicas del país. Además, se informó que el proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como de empresas privadas que participarán en la cadena de suministro.

La meta es que para 2030, el 75% de los componentes sean de fabricación nacional, impulsando así la creación de empleos calificados y la transferencia de tecnología. El gobierno también está trabajando en un plan de financiamiento para que el vehículo sea accesible para familias de ingresos medios y bajos, con opciones de crédito a través de la banca de desarrollo.

La presentación de Olinia se da en un contexto donde la electromovilidad es una prioridad global, y México busca posicionarse como un hub de producción de vehículos eléctricos. Con un precio inicial de 150 mil pesos, el Olinia compite directamente con opciones como motocicletas y autos usados, ofreciendo una alternativa eficiente y ecológica.

Las primeras unidades serán entregadas en 2027, y se espera que para 2030 se produzcan cientos de miles de unidades, tanto para el mercado nacional como para exportación a América Latina y otras regiones. El proyecto también tiene un componente social, ya que se ha vinculado con programas de movilidad inclusiva y sostenible. Se prevé que el Olinia pueda ser utilizado por repartidores, vendedores ambulantes y pequeñas empresas para sus operaciones diarias.

Además, el gobierno planea establecer una red de estaciones de intercambio de baterías para reducir el tiempo de recarga. En resumen, Olinia no es solo un vehículo, sino un símbolo de la nueva política industrial de México, basada en la innovación, la soberanía tecnológica y la inclusión social





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