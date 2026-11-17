La Presidenta Claudia Sheinbaum expone el Plan México en la cumbre APEC de Shenzhen para atraer inversión y promover el desarrollo compartido en Asia-Pacífico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dirigió este martes 18 de noviembre a los líderes económicos reunidos en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En su discurso, la mandataria mexicana presentó el Plan México como una estrategia central para atraer capital extranjero y mejorar las condiciones de vida, enfatizando que el crecimiento nacional debe contribuir al desarrollo de las naciones vecinas.

Visión Humanista y Cooperación Económica

Ante empresarios y autoridades presentes en la ciudad china, Sheinbaum Pardo subrayó que la prosperidad no puede construirse a costa de otros países. Retomando el principio de Benito Juárez sobre el respeto al derecho ajeno como base de la paz, la Presidenta proposo trasladar esta filosofía al terreno económico. Afirmó que el desarrollo de una nación no debe implicar el estancamiento de otra, sino fomentar la cooperación para una prosperidad compartida en la región Asia-Pacífico.

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Estrategia de Inversión y Desarrollo Nacional

El Plan México combina inversión pública, privada y mixta en infraestructura con incentivos para que las empresas se instalen en regiones acordes a su actividad productiva. Sheinbaum destacó que la estrategia incluye simplificación administrativa, nuevos polos de desarrollo para ampliar la producción nacional, incorporación de tecnología y generación de empleos. México garantiza condiciones para invertir, certidumbre jurídica y una visión de desarrollo de largo plazo basada en la historia y experiencia propia del país.

Infraestructura y Cadenas Globales de Valor

Entre las ventajas ofrecidas a los inversionistas, la Jefa de Estado mencionó la red de tratados comerciales, la infraestructura en expansión y la capacidad de las universidades y centros de investigación. Señaló la ampliación de la capacidad de generación eléctrica en 32 mil megawatts con mayor participación de energías renovables. También resaltó la construcción de cerca de dos mil 500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y carga, así como obras de transmisión y gasoductos para fortalecer las cadenas globales de valor.

Corredor Interoceánico y Bienestar Social

La Presidenta presentó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una ruta que conecta el Pacífico con el Golfo de México como alternativa al Canal de Panamá. El plan contempla modernización de carreteras, puertos, obras de agua y un programa de vivienda social para construir 1.8 millones de hogares en seis años. Sheinbaum informó que el salario mínimo creció 154 por ciento en términos reales en ocho años y que 42 millones de personas reciben transferencias por un billón de pesos, fortaleciendo así el consumo y la inversión interna.

Reuniones Bilaterales y Agenda Diplomática

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que Sheinbaum mantendrá reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, el 17 de noviembre a las 16:00 horas. También se programaron encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a las 18:00 horas, y con líderes de Australia y Vietnam. Rosa Icela Rodríguez afirmó que la Presidenta llevará al mundo la voz de un México soberano, destacando el orgullo de la participación federal en este foro internacional clave para la integración regional.