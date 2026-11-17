La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el modelo de prosperidad compartida de México en Shenzhen. Conoce los ejes del Plan México y sus objetivos económicos para 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los resultados del Plan México durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. La mandataria mexicana utilizó esta plataforma internacional para destacar cómo su administración está logrando la prosperidad compartida mientras fortalece la economía nacional.

Resultados del Plan México y Ejes Estratégicos

El Plan México, implementado desde enero de 2025, cuenta con cinco ejes fundamentales: prosperidad compartida, soberanía energética y alimentaria, inversión en infraestructura, incentivos privados regionales y responsabilidad ambiental. Durante la Cumbre de CEOs, Sheinbaum detalló que estas políticas han derivado en la salida de 17 millones de personas de la pobreza y proyectan 432 billones de dólares en inversión.

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Visión de Cooperación Económica Regional

Claudia Sheinbaum enfatizó que México ofrece una visión de futuro donde todas las economías se fortalezcan mediante la cooperación. La mandataria afirmó que el modelo mexicano no es una copia importada, sino que nace de la historia y experiencia propia, priorizando el bienestar humano sobre el crecimiento económico exclusivo de unos pocos.

Reuniones Bilaterales y Contexto Geopolítico

La visita a Shenzhen forma parte de la preparación para que México sedes el APEC en 2028, con un intercambio comercial superior a los 100,000 millones de dólares. Sheinbaum mantendrá reuniones clave con Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su séptimo viaje internacional hasta el 20 de noviembre.