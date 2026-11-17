La presidenta Claudia Sheinbaum expone el Plan México ante más de mil empresarios en Shenzhen. Se reunirá con Xi Jinping para fortalecer la inversión en la cumbre APEC 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en el APEC CEO Summit 2026 celebrado en Shenzhen, China, donde presentó el Plan México ante más de mil empresarios. Este encuentro se llevó a cabo en el Shenzhen Qianhai International Convention Center, un escenario estratégico para dialogar con los inversionistas más relevantes de la cuenca del Pacífico.

Estrategia Económica y Apertura Comercial

Sheinbaum utilizó esta plataforma internacional para exponer su modelo económico nacional con el objetivo explícito de atraer capitales. La mandataria señaló que el enfoque no se limita a abrir las puertas de México a la inversión, sino que prioriza el desarrollo humano. Definio esta iniciativa como una economía basada en las personas, un elemento central del Plan México que busca integrar el crecimiento financiero con el bienestar social.

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La propuesta de la jefa de Estado se distingue por su dualidad entre la atracción de capital externo y la protección del desarrollo local. Al dirigirse a los líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Sheinbaum buscó posicionar a México como una destino preferente. Esta estrategia abarca no solo a los asistentes del evento actual, sino a toda la participación de México en el foro que congrega a 21 economías de la región.

Logística de Viaje y Recepción Oficial

La presidenta arribó a China la noche del domingo, en horario del centro de México, con apenas un día de antelación a la cumbre de líderes internacionales. Su visita comenzó con una reunión inmediata con la comunidad mexicana residente en el país asiático horas después de su llegada. Este contacto temprano permitió alinear expectativas y reforzar los lazos diplomáticos antes de los compromisos oficiales de alto nivel.

En el centro de convenciones, Sheinbaum fue recibida personalmente por Ren Hongbin. Este funcionario actúa como presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y es el titular del foro. Su presencia subraya la importancia que Pekín otorga a la participación de los inversionistas más influyentes de la zona pacífica en los debates económicos actuales.

Agenda Diplómica y Próximo Encuentro Bilateral

Tras completar su exposición ante los empresarios, Sheinbaum llevará a cabo un encuentro bilateral clave con el presidente de China, Xi Jinping. Esta reunión directa cierra el ciclo de actividades de su participación en la cumbre y marca un paso decisivo para formalizar las relaciones económicas. El diálogo con el líder chino permitirá tratar los detalles específicos de la inversión y la cooperación entre ambas naciones.

La agenda de Sheinbaum combina la promoción pública de su modelo económico con negociaciones privadas de alto impacto. Al presentar el Plan México en un foro global, la presidenta busca garantizar que las promesas de desarrollo se traduzcan en acuerdos concretos. La cumbre APEC sirve como el marco perfecto para consolidar estas alianzas comerciales y políticas en el contexto de la cuenca del Pacífico.