Sheinbaum Promete Apoyo al Campo y Anuncia Medidas Contra los Privilegios en el Aniversario Luctuoso de Zapata

En la conmemoración del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el apoyo al sector agrícola y anunció diversas medidas del “plan B” para combatir los privilegios y promover un gobierno más equitativo. Se enfatizaron programas de apoyo al campo, la construcción de presas y reformas clave como la no reelección y la reducción de salarios de funcionarios.

Chinameca, Mor. Al conmemorar el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su compromiso continuo con el apoyo al campo mexicano , reconociendo un momento desafiante debido a la baja del precio del maíz. Subrayó la importancia de diversos programas gubernamentales que buscan fortalecer el sector agrícola.

Estos incluyen la distribución de fertilizantes gratuitos, el programa de producción para el bienestar y Sembrando Vida, todos diseñados para respaldar a los productores. Además, enfatizó la necesidad de brindar apoyo técnico y maquinaria a los pequeños y medianos productores, así como añadir valor a la producción del maíz, especialmente en el contexto actual de precios bajos. La estrategia busca asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad agrícola, garantizando que los agricultores puedan prosperar incluso en condiciones económicas adversas. La presidenta destacó la importancia de adaptar las políticas públicas para responder a las necesidades cambiantes del sector, promoviendo un desarrollo agrícola inclusivo y equitativo.\Durante su visita a la ex hacienda de Chinameca, lugar donde Emiliano Zapata fue asesinado, Sheinbaum anunció acuerdos con la gobernadora Margarita González para la construcción de presas. Estas obras tienen como objetivo la recuperación del riego agrícola y la revitalización de los cultivos en el estado, lo cual es fundamental para asegurar la productividad agrícola y garantizar el abasto de alimentos. La presidenta resaltó que honrar la memoria de Zapata implica también impulsar transformaciones significativas en la vida democrática del país. Esto incluye, según sus palabras, la eliminación de privilegios que han persistido durante mucho tiempo. Se refirió específicamente a las reformas aprobadas, conocidas como el “plan B”, que buscan disminuir las desigualdades y promover la transparencia en la gestión pública. Estas reformas representan un paso importante hacia un gobierno más cercano a la ciudadanía y un combate a la corrupción y la impunidad, valores fundamentales en la visión de la mandataria.\En su discurso, Sheinbaum detalló las implicaciones del “plan B”, destacando la prohibición de la reelección para diputados, presidentes municipales, gobernadores y el presidente a partir del año 2030. Además, se abordó la prohibición del nepotismo en la administración pública. A partir de 2030, no se podrán heredar cargos de elección popular. Familiares cercanos, como hermanos, cónyuges, deberán esperar un periodo de tres años antes de postularse. La presidenta también enfatizó la reducción de los salarios de los consejeros y magistrados electorales, quienes, según señaló, todavía perciben ingresos superiores a los de la propia presidenta. Se eliminarán los seguros de gastos médicos mayores financiados con recursos públicos, así como los bonos para consejeros y magistrados electorales. Además, se logrará una disminución del número de regidores en las presidencias municipales, destinando los recursos ahorrados a proyectos de beneficio social, como la construcción de instalaciones deportivas, la mejora del suministro de agua y la pavimentación de calles. La mandataria concluyó mencionando la reducción del presupuesto asignado a los congresos estatales y al Senado de la República, y la eliminación de las “pensiones doradas” que beneficiaban a algunos ex empleados de empresas estatales. Estas medidas, según la presidenta, representan un paso significativo en la dirección de un país más justo y con recursos enfocados en el bienestar de la población





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